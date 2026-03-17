Происшествия 17 марта 2026 11:13

Таможенники рассказали детали обнаружения контрабандного золота в казанском аэропорту

Таможенники рассказали про подробности обнаружения контрабандного золота в аэропорту Казани.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в казанском аэропорту задержали 32-летнюю женщину и 35-летнего мужчину из Челнов, пытавшихся провести золотые изделия через зеленый коридор, где проходят пассажиры не имеющие товары для декларирования.

Как рассказали агентству в пресс-службе Татарстанской таможни, фигуранты пытались провезти украшения торговых марок Cartier, VanCleef & Arpels и MESSIKA в ручной клади. Также выяснилось, что они знали, что ювелирные украшения относятся к стратегически важным товарам и требуют обязательного декларирования. Тем не менее, сделано это не было.

«В целях получения материальной выгоды, и по предварительному сговору с неустановленным лицом, пара отправилась в Дубай за ценными украшениями, а при возвращении, для прохождения таможенного контроля, избрали зеленый коридор, предназначенный для пассажиров, не имеющих товаров для декларирования. Но были остановлены нашими сотрудниками», – рассказал начальник отделения дознания Татарстанской таможни Амиран Газаев.

#таможня рт #Контрабанда #золото #Казанский аэропорт
