Двоих челнинцев поймали при попытке ввезти золото на более чем 1 млн рублей

Двоих челнинцев поймали при попытке ввезти из Дубая золотые украшения общей суммой 1, 1 млн рублей.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УФСБ России по РТ, 32-летняя женщина и 35-летний мужчина купили в Дубае золотые украшения, а при возвращении пытались пройти через «зеленый» корридор – для пассажиров не имеющих товаров для декларирования. В дальнейшем эксперты определили, что изделия были изготовлены из золота 750 пробы.

Возбуждено уголовное дело.