Снятые с беспилотника кадры с руинами микрорайона «Канал» в городе Часов Яр в Бахмутском районе Донецкой области опубликовал в своем телеграм-канале репортер ВГТРК Андрей Руденко.

«Так выглядит микрорайон Канал в Часов Яре из которого наши военные несколько месяцев выбивали противника. По кадрам видно, что там творился сущий ад, но наши парни смогли выдержать и выбить врага. В самом городе бои идут и сейчас», – прокомментировал видео журналист.

В прошлом месяце вышеупомянутый микрорайон, который из-за высотной застройки служил был превращен ВСУ в неприступную крепость, перешел под полный контроль российских войск. Сейчас он полностью зачищен, а бои за переместились ближе к центру города.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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