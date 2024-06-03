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«Город в руинах»: военкор Руденко показал уничтоженный ожесточенными боями Волчанск
Кадрами полуразрушенного в результате ожесточенных боев города Волчанск в Харьковской области, снятые с украинского беспилотника, поделился в своем телеграм-канале репортер ВГТРК Андрей Руденко.
«Город в руинах. Идут тяжелые бои. Наши парни метр за метром выковыривают врага. Противник подтаскивает все новые и новые резервы. По кадрам видно, что город превратился в очередную мясорубку», – прокомментировал видео журналист.
Волчанск находится в пяти километрах от Белгородской области. Вооруженные силу Украины (ВСУ), не раз использовали данный город для нанесения ракетных ударов по Белгороду и другим российским населенным пунктам.
В начале мая российские войска группы «Север» начали масштабное наступление в Харьковской области. Продвигаясь на юг вооруженные силы России вошли с боями в Волчанск и оттеснили формирования ВСУ в южную часть города, отделенную от северной части рекой Волчья.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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