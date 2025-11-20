Талия Минуллина: «Устойчивое развитие Татарстана признано на мировом уровне»

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

Республика Татарстан демонстрирует впечатляющие успехи в достижении целей устойчивого развития (ЦУР) ООН, заняв первое место в рейтинге российских регионов. О значимых международных инициативах республики рассказала руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина на ESG-конференции «Маршрут устойчивого развития».

На конференции она выступила с докладом «Татарстан как пример устойчивого развития России».

«В августе на Политическом форуме высокого уровня ООН Татарстан презентовал новый добровольный обзор хода достижения ЦУР. Наш доклад стал основным примером региона России на форуме, и мы горды, что благодаря нашему участию страна показывает степень своего развития на международной арене», – заявила Талия Минуллина.

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

Она также отметила высокие стандарты исследования, подтвердившего лидерство республики.

«В этом году Татарстан занял первое место среди всех субъектов РФ в независимом рэнкинге по ЦУР. Это очень сложная система оценки, которую проводят такие авторитетные организации, как МГИМО. Мы оказались на первом месте не просто так», – сказала она.

Говоря о будущем, Минуллина выделила системный подход к планированию.

«Очень важно сбалансированное межведомственное взаимодействие. Сейчас мы как раз согласовываем долгосрочные территориальные планы – это наш вклад в устойчивое экономическое будущее страны», – отметила руководитель АИР.

В завершение она подчеркнула, что основа любых преобразований – осознанность.

«Большие программы работают только тогда, когда их принимает общество. Поэтому надо начинать с каждого из нас. Эта осознанность должна ложиться в основу всех программ, которые формируют правительства», – заключила Минуллина.