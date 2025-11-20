ESG-трансформация началась: бизнес Татарстана внедряет принципы устойчивого развития

В Казани прошла первая масштабная ESG-конференция «Маршрут устойчивого развития», организованная РБК-Татарстан. Мероприятие, собравшее предпринимателей и топ-менеджеров из Казани, Москвы и Санкт-Петербурга, стало практическим диалогом о том, как внедрять принципы ESG (Environmental, Social, Governance) в повседневные бизнес-процессы.

Предприниматели и эксперты обсудили, как строить будущее, в котором прибыль не противоречит заботе о людях и планете. В течение четырех часов участники искали ответ на ключевой вопрос: как бизнесу интегрировать экологические, социальные и управленческие принципы (ESG) в свою стратегию, превратив их из модного тренда в необходимое условие для долгосрочного и стабильного развития.

Модераторами дискуссии выступили директор РБК Татарстан Алексей Блинов и автор телеграм-канала «Зеленая барыня ESG» Ирина Калачева.

Открыла деловую программу руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талия Минуллина. Она рассказала о комплексном подходе республики к планированию, где градостроительство, экология и социальная инфраструктура объединяются для создания комфортной среды для жизни.

Она также обозначила успехи региона на международной арене, отметив, что именно Татарстан в этом году представлял Россию на Политическом форуме высокого уровня ООН по устойчивому развитию и занял первое место в рэнкинге российских регионов по достижению Целей устойчивого развития (ЦУР).

Спикеры подробно разобрали, как ESG-принципы работают на разных уровнях. Например, эксперт Мария Кабышева объяснила, как вклад бизнеса в национальные цели становится конкурентным преимуществом и открывает доступ к новым рынкам. Один из спикеров Петр Кубарев поделился опытом реализации проектов в области экономики замкнутого цикла.

Каким образом крупная торговая площадка становится драйвером изменений, внедряя переработку отходов и энергосберегающие технологии, наглядно показала эксперт Лиана Сиразетдинова.

Главным итогом четырехчасовой конференции стало уточнение, что устойчивое развитие – это сложный пазл, состоящий из трех неразрывных элементов: ответственного управления (Governance), заботы о людях (Social) и внедрения «зеленых» технологий (Environmental).

Модераторы и участники заключили, что повестка устойчивого развития в Татарстане перешла от стадии обсуждения к стадии внедрения. Путь к настоящей «устойчивости» еще полон вызовов, но бизнес осознал: ESG – это не просто затраты, а долгосрочные инвестиции в репутацию, устойчивость компании и в будущее всего региона, требующие изменения сознания на уровне каждого человека.