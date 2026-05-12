news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Экономика 12 мая 2026 08:30

Талия Минуллина рассказала, в чем сложность организации «КазаньФорума»

Читайте нас в
Телеграм

Руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан (АИР РТ) Талия Минуллина рассказала «Татар-информу», в чем сложность организации «КазаньФорума-2026».

«XVII Международный экономический форум "Россия – Исламский мир: КазаньФорум 2026" уже через несколько дней запустит серию мероприятий в рамках присвоенного на 2026 год Казани статуса культурной столицы исламского мира. С 12 по 17 мая Форум объединит обширную трехдневную деловую программу, в рамках которой состоятся 143 сессии по 20 тематическим трекам», – сообщила она.

Минуллина добавила, что мероприятия пройдут по всему городу. В деловую программу войдут три пленарных заседания, три выставки, форум молодых дипломатов, медиафорум, две межправительственные комиссии, две встречи сопредседателей комиссий, заседания Российско-Малазийской рабочей группы и Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир». К событиям культуры относятся съезд министров культуры стран Организации исламского сотрудничества (ОИС), показ благопристойной моды. Также подготовили спортивно-зрелищную программу со скачками и чемпионатом жокеев.

«Все перечисленное нужно было придумать без повторов с прошлыми годами, согласовать, организовать, проконтролировать, решать возникающие проблемы оперативно на местах, после завершения все вернуть в первозданный вид, подвести итоги, сравнить с прошлым годом и в перспективе проследить выхлоп», – отметила Талия Минуллина.

Особое внимание уделяется проверке участников службой безопасности, аккредитации и расселению гостей.

«Нужно организовать им [участникам] программу пребывания, подготовить сопровождающего, который будет следить за временем и решать все вопросы подопечного, и потом в целости и сохранности отправить [гостей] домой – вот в чем заключается сложность организации такого крупнейшего международного мероприятия, как "КазаньФорум", который вот уже в четвертый раз пройдет в федеральном статусе», – сказала глава АИРа РТ.

Вся эта работа проводится для расширения экономических связей со странами исламского мира, чтобы экономика Татарстана позволяла делать социальные программы для населения, заключила Минуллина.

читайте также
Исламские финансы, халяль-маркет и Modest Fashion Day: как пройдет «КазаньФорум-2026»
Исламские финансы, халяль-маркет и Modest Fashion Day: как пройдет «КазаньФорум-2026»
#KazanForum-2026 #Талия Минуллина
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Путин наградил жительницу Татарстана орденом «Родительская слава»

Путин наградил жительницу Татарстана орденом «Родительская слава»

11 мая 2026

Каллас анонсировала обсуждение в ЕС возможных тем переговоров с Россией

11 мая 2026
Новости партнеров