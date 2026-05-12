Талия Минуллина рассказала, в чем сложность организации «КазаньФорума»

Руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан (АИР РТ) Талия Минуллина рассказала «Татар-информу», в чем сложность организации «КазаньФорума-2026».

«XVII Международный экономический форум "Россия – Исламский мир: КазаньФорум 2026" уже через несколько дней запустит серию мероприятий в рамках присвоенного на 2026 год Казани статуса культурной столицы исламского мира. С 12 по 17 мая Форум объединит обширную трехдневную деловую программу, в рамках которой состоятся 143 сессии по 20 тематическим трекам», – сообщила она.

Минуллина добавила, что мероприятия пройдут по всему городу. В деловую программу войдут три пленарных заседания, три выставки, форум молодых дипломатов, медиафорум, две межправительственные комиссии, две встречи сопредседателей комиссий, заседания Российско-Малазийской рабочей группы и Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир». К событиям культуры относятся съезд министров культуры стран Организации исламского сотрудничества (ОИС), показ благопристойной моды. Также подготовили спортивно-зрелищную программу со скачками и чемпионатом жокеев.

«Все перечисленное нужно было придумать без повторов с прошлыми годами, согласовать, организовать, проконтролировать, решать возникающие проблемы оперативно на местах, после завершения все вернуть в первозданный вид, подвести итоги, сравнить с прошлым годом и в перспективе проследить выхлоп», – отметила Талия Минуллина.

Особое внимание уделяется проверке участников службой безопасности, аккредитации и расселению гостей.

«Нужно организовать им [участникам] программу пребывания, подготовить сопровождающего, который будет следить за временем и решать все вопросы подопечного, и потом в целости и сохранности отправить [гостей] домой – вот в чем заключается сложность организации такого крупнейшего международного мероприятия, как "КазаньФорум", который вот уже в четвертый раз пройдет в федеральном статусе», – сказала глава АИРа РТ.

Вся эта работа проводится для расширения экономических связей со странами исламского мира, чтобы экономика Татарстана позволяла делать социальные программы для населения, заключила Минуллина.