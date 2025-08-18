Талия Минуллина рассказала, что прямой рейс Казань-Чунцин усилит туризм и бизнес-связи

Запуск прямого авиасообщения между Казанью и китайским Чунцином окажет позитивное влияние как на туристические потоки, так и на деловую активность. Об этом заявила руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина, ее слова приводит РИА Новости.

Ранее замминистра промышленности и торговли республики Герман Лернер сообщил, что прорабатывается возможность открытия рейса из Казани в Чунцин – крупнейший промышленный центр юго-западного Китая, где проживает около 32 миллионов человек.

В случае реализации этот маршрут станет третьим прямым направлением между Татарстаном и Китаем: сейчас China Eastern Airlines выполняет регулярные рейсы из Казани в Шанхай, а «Аэрофлот» – чартерные в Санью.

По словам Минуллиной, опыт показывает, что наличие прямого транспортного сообщения способствует укреплению деловых связей: все страны, связанные с Татарстаном авиарейсами, поддерживают с республикой активные торгово-экономические отношения. Она напомнила, что многие инвесторы впервые приезжали в регион именно как туристы.

Глава агентства также выразила мнение, что перспективным направлением могут стать прямые рейсы из Казани в Пекин, а также в такие регионы Китая, как Сычуань, Шэньчжэнь и Хэйлунцзян.