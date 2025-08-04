Из Казани планируют запустить прямой рейс в китайский город Чунцин

Чунцин

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Из международного аэропорта «Казань» планируют запустить прямой рейс в китайский город Чунцин. Об этом сообщил заместитель министра промышленности и торговли Татарстана Герман Лернер.

«Мы прорабатываем рейс в Чунцин. Это важный промышленный центр, юго-запад Китая. Там проживает более 32 млн человек. Этот маршрут может стать востребованным не только в туристическом, но и в экономическом плане», – рассказал Лернер.

На сегодняшний день Казань уже связана прямыми рейсами с двумя китайскими направлениями: регулярные перелеты в Шанхай выполняет авиакомпания China Eastern Airlines трижды в неделю, а чартерные рейсы в курортный город Санья на острове Хайнань осуществляет «Аэрофлот».

В минпромторге также отметили, что Татарстан активно развивает сотрудничество с Китаем. Под руководством Раиса Татарстана Рустама Минниханова регулярно проходят бизнес-миссии в китайские регионы с участием представителей как крупных, так и малых предприятий. Основные цели – продвижение татарстанской продукции, налаживание партнерских связей и обмен опытом.

Последняя деловая поездка в Чунцин состоялась в апреле. Делегация встретилась с секретарем компартии города Юанем Цзяцзюнем и посетила ряд промышленных предприятий, включая Changan и Chongqing Machinery & Electronics Holding.

«Существует масса направлений для взаимодействия наших деловых кругов. Это торгово-экономическое сотрудничество, реализация совместных инвестиционных проектов, кооперация в IT-сфере, в здравоохранении», – подчеркнул Рустам Минниханов.

В рамках III Международного форума «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество» 19 августа состоится сессия, посвященная межрегиональному торгово-экономическому взаимодействию. Организатор мероприятия – Союз китайских предпринимателей в России.