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Экономика 9 июля 2025 08:10

Талия Минуллина ожидает роста инвестиций в основной капитал за 2025 год

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Талия Минуллина ожидает роста инвестиций в основной капитал за 2025 год
Талия Минуллина
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина ожидает роста инвестиций в основной капитал республики за 2025 год. Об этом она рассказала в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову.

«Я ожидаю, что в этом году мы тоже покажем рост. Однако коллеги со мной не согласны. Мы сделали свои прогнозы, у меня оптимистичный прогноз, я вообще оптимист по жизни. Думаю, что вырастем», – сказала Минуллина.

Объем инвестиций в основной капитал по итогам 2024 года в Татарстане составил более 1,4 трлн рублей, а темп роста превысил 112%.

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