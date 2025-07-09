Талия Минуллина ожидает роста инвестиций в основной капитал за 2025 год

Талия Минуллина

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина ожидает роста инвестиций в основной капитал республики за 2025 год. Об этом она рассказала в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову.

«Я ожидаю, что в этом году мы тоже покажем рост. Однако коллеги со мной не согласны. Мы сделали свои прогнозы, у меня оптимистичный прогноз, я вообще оптимист по жизни. Думаю, что вырастем», – сказала Минуллина.

Объем инвестиций в основной капитал по итогам 2024 года в Татарстане составил более 1,4 трлн рублей, а темп роста превысил 112%.