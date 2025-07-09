Талия Минуллина: Лидеры редко используют хайп, а Татарстан же регион-лидер

Делегация Татарстана отработала на ПМЭФ, а дальше – подготовка к форуму «РОСТКИ» в августе и первому форуму Татарстан – Индия в октябре. Во что вкладываются инвесторы и какую роль играют главы муниципалитетов – в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову рассказала глава Агентства инвестразвития РТ Талия Минуллина.





Талия Минуллина: «В таком бесконечном потоке коммуникации, в том числе с иностранцами, надо вылавливать то, что нам нужно, как в огромном океане с рыбой, где нужно найти рыбу, полезную нашему экономическому организму»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мы завершали работу на ПМЭФ очень поздно, интенсивность была максимальной»

Талия Ильгизовна, здравствуйте. В начале нашего интервью хотелось бы подвести итоги работы делегации Татарстана на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Давно у вас не была, спасибо за приглашение. Знаю, что в этом году 35-летие «Татар-информа». Пользуясь случаем, поздравляю вас и ваших коллег. От органов власти, от моих коллег выражаю благодарность за профессионализм, за достоверные сведения, потому что в современном мире сложно понять, где факты, где генерация нейросетей, где реальная информация и кто за нее несет ответственность. В этом смысле повышается значимость изданий, которые располагают точными сведениями. За эти 35 лет проделан большой объем работы, надеюсь, что следующий жизненный цикл с учетом развития новых технологий будет еще более успешным.

Для нас ваша оценка очень важна, мы ценим сотрудничество с Агентством инвестиционного развития. Надеемся, что и дальше будем работать рука об руку.

Мы стараемся размещать больше информации. Делаем онлайн-эфиры. В этот раз с точки зрения освещения Петербургского международного экономического форума было сделано больше, чем обычно. Моя пресс-служба тоже работала на площадке, снимала фото- и видеоматериалы, передавала тем СМИ, которые не попали на форум по тем или иным причинам. Информация с места событий – это ценная информация.

В целом форуму дана высокая оценка Раиса нашей республики Рустама Нургалиевича Минниханова относительно того, как мы организовали и провели работу выставочной экспозиции нашей республики, и того интенсивного графика, который был на площадке. У нас было более 100 представителей Татарстана с учетом бизнес-сообщества. На нашем стенде работали 11 компаний, которые провели 426 встреч за пять дней. Представители бизнеса заявили о 109 встречах по итогам, а всего стенд посетило 893 человека.

В целом форуму дана высокая оценка Раиса нашей республики Рустама Нургалиевича Минниханова относительно того, как мы организовали и провели работу выставочной экспозиции нашей республики Фото: Телеграм-канал АИР РТ

Если человек подошел, значит, он хочет что-то продать, купить, предложить или ищет кого-то. Каждому нужно грамотно доброжелательно ответить, чтобы не отпугнуть, поинтересоваться, что ему нужно, как мы можем ему быть полезны и как он хочет работать с Татарстаном. Еще надо обдумать, выгодно ли это нам, найти коллег. В таком бесконечном потоке коммуникации, в том числе с иностранцами, надо вылавливать то, что нам нужно, как в огромном океане с рыбой, где нужно найти рыбу, полезную нашему экономическому организму.

Это непростая работа, большое напряжение. Форум открывается в 8:00, а работали мы на площадке «Экспофорума» до 20:00 каждый день, а потом еще по два часа Рустам Нургалиевич проводил совещания с министрами по итогам достигнутых договоренностей, по планам на следующий день. Мы завершали работу очень поздно, интенсивность была максимальной.

На полях форума подписано 24 соглашения, представители нашей республики посетили 56 сессий. На некоторых сессиях мы были спикерами, лично я выступала на сессии, посвященной российско-китайскому межрегиональному сотрудничеству. Ее организовывал комитет внешних связей Санкт-Петербурга.

Министр экономики Татарстана Мидхат Рафкатович Шагиахметов выступал на сессиях, которые были посвящены поддержке малого и среднего бизнеса. Гендиректор «Татнефти» Наиль Ульфатович Маганов выступал на нескольких сессиях. На площадке работали крупные предприятия, в том числе КАМАЗ и его генеральный директор Сергей Анатольевич Когогин. Министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Амировна Зарипова участвовала в сессии по демографической политике и кадровому дефициту и стратегии его преодоления. Министр промышленности и торговли Татарстана Олег Владимирович Коробченко принимал участие в заседании комиссии Госсовета по направлениям «Международная кооперация» и «Экспорт».

Сам Рустам Нургалиевич больше 50 встреч провел лично. Изначально планировали двухдневный рабочий график, но пришлось три дня работать, потому что поступали запросы на встречи. Невозможно глобальные серьезные вопросы за 15 минут решить. Плюс встречи на ногах, идешь по «Экспофоруму», встречаешь людей, тоже решаешь рабочие вопросы. Работа на площадке очень интенсивная.

«Сам Рустам Нургалиевич больше 50 встреч провел лично» Фото: rais.tatarstan.ru

«Стенд «Альфа банка» мне понравился больше всего. Ну, кроме Татарстана, конечно»

Мы из Казани видели, что большой поток информации: встречи Рустама Нургалиевича, много сообщений, интересных деталей. Хотелось бы узнать еще о ваших личных ощущениях, вы же неоднократно участвовали в ПМЭФ.

11 лет я езжу на это мероприятие.

Что поменялось за это время для Татарстана?

– Стало меньше международной повестки. Раньше большая часть встреч была с иностранцами – таких встреч и в этом году было немало, но в общем потоке раньше это было где-то 80-85%. Прежде Татарстан использовал эту площадку для выстраивания международных отношений с международным бизнесом. Сегодня это в основном российские федеральные компании, губернаторы других регионов, крупнейшие региональные компании, которые есть в стране. Со странами СНГ мы интенсивно проводим встречи. Они считаются международными, но все-таки раньше было представлено больше европейских стран.

Выставка стала меньше, но те стенды, которые остались, как мне кажется, стали красивее, креативнее. Стенд «Альфа банка» мне понравился больше всего. Ну, кроме Татарстана, конечно. Они сделали спираль ДНК из книг, парящую в воздухе. Получился арт-объект. Там были книги по венчурному финансированию, по ИИ- технологиям. Все книги выпустили в единообразной красной обложке, получилось красиво. Я взяла книгу «ИИ-2041. Десять образов нашего будущего», которую выпустил китайский эксперт. Сам автор [Чэнь Цюфань] был на площадке, и он обещал приехать на наши «РОСТКИ» (форум «РОСТКИ: Россия и Китай –взаимовыгодное сотрудничество»). Мы его пригласили, он заинтересовался. Сама книга очень интересная.

«Стенд «Альфа банка» сделали как спираль ДНК из книг, парящую в воздухе. Получился арт-объект» Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

Мне кажется, что раньше было больше мероприятий в городе. Хотя, может, у меня раньше была возможность их посетить в этом графике. В этом году ее не было. Только, когда я приехала накануне мероприятия, был один свободный вечер, который я использовала, чтобы пойти в театр. Удалось сходить в Малый драматический театр –Театр Европы на ул. Рубинштейна. Очень люблю его, мне нравятся там постановки Льва Абрамовича Додина. В этот день была премьера по пьесе [Александра Николаевича] Островского «Свои люди – сочтемся». Это классика, которая сейчас актуальна, в том числе для экономической повестки. Очень была впечатлена и получила большое удовольствие. Играли молодые артисты, они очень старались, красивые костюмы. Сама постановка очень продуманная.

Как ни крути, ПМЭФ – это крупнейший форум нашей страны с участием главы нашего государства. Там проходят федеральные совещания и тому подобное. Вне зависимости от политических факторов этот форум очень большой и всегда пользуется популярностью у гостей. В том числе из стран Европы. Я встречала журналистов из Австрии, Италии. Они спрашивали: «Как ваши дела? Как ваша экономика?» Я им, конечно, рассказала, что мы с 2022 года начали расти активнее, чем раньше, что эта ситуация фактически работает на наш внутренний рост, на укрепление позиций России с точки зрения экономики, вот что происходит. Мы растем по инвестициям, по внутреннему валовому продукту, по внутреннему региональному продукту. Думаю, что ваши коллеги из разных стран мира тоже используют эту площадку для получения информации, для грамотных публикаций.

«ПМЭФ мы использовали как возможность рассказать о наших крупных событиях»

В нулевой день форума Рустам Нургалиевич какое напутствие дал?

Да какое напутствие! Он приехал конкретно работать. Сначала у него работа была здесь, в Казани, потом он прибыл в Петербург и там продолжил работу. Он заранее дал все поручения.

У нас будет форум «РОСТКИ», и организовать его – это не самая простая работа. Мы подготовили на 38 гостей из Китая именные письма. Еще будет деловой форум «TIME: Татарстан – Индия. Взаимная Эффективность», там тоже несколько десятков писем. Этих людей же нам надо сюда приглашать, чтобы они своими глазами увидели, поняли возможности нашей экономики.

ПМЭФ мы использовали как возможность рассказать о тех наших крупных событиях, которые еще пройдут в этом году. Каждому человеку подготовить письмо, его вручить лично или отправить почтой, уговорить. Личный контакт – это одно, а почтой – совсем другое.

Там же был директор Пекинско-московского международного торгово-экономического центра, были представители Пекинского муниципального торгового бюро, союза китайских предпринимателей в России, председатель Пекинской международной торговой палаты. Мы на ПМЭФ договорились с представителями крупнейших логистических компаний, надеюсь, приедут. Шанхайская медиагруппа была. С каждым из них надо договариваться, нам же нужны партнерские сети, спонсоры нужны.

Если ты уже на ПМЭФ, эту работу невозможно организовать. Нужно заранее подготовиться, договориться о встречах и там уже фактически поставить финальный штрих. Самое важное, по сути, в каждом мероприятии – это то, что мы делаем сейчас, а не то, что получается в конце. Конечно, остается люфт для импровизации, когда кто-то из гостей подтвердился в последний момент.

«Были интересные международные встречи на ПМЭФ, хоть их и было немного» Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

Были интересные международные встречи на ПМЭФ, хоть их и было немного. Например, я встречалась со своим коллегой, министром инвестиций из Непала. Что, например, вы знаете про Непал? Там сельское хозяйство развито, горнодобывающая промышленность есть. А мы с моим коллегой поговорили, и он меня заинтересовал Непалом, он свою работу хорошо выполнил. Рассказал, что государство находится между Китаем и Индией, что в некоторых вопросах может быть удобным. Непал имеет соглашение о свободной торговле с этими двумя странами, и фактически, если ты в Непале локализуешься, можешь сразу попасть на эти два крупнейших рынка в мире. Другое дело, как там размещаться. Но этот министр пригласил нас в Непал, и мы, может быть, совместим с визитом в Индию, который стоит в графике до конца года. Планируется большая делегация от Татарстана.

Конечно, все приглашают посетить их локации. Например, была встреча с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком. Сейчас формируется делегация наших предпринимателей, которая будет туда выезжать во главе с нашим министром промышленности Олегом Владимировичем Коробченко. Эти взаимные визиты положительно работают на экономику.

Форум есть форум. Это когда ты на одной площадке можешь провести больше 50 встреч на уровне главы региона, на уровне Раиса, это здорово. Экономит время, достаточно эффективно. Команда под боком, если надо дать какие-то поручения. Могу сказать, что это очень эффективная площадка.

Большой интерес у СМИ вызвала встреча Минниханова с делегацией из Бахрейна. Расскажите, пожалуйста, о ней подробнее.

Да, там был сын короля Бахрейна, шейх Нассер ибн Хамад Аль Халифа. Он принял Рустама Нургалиевича на своем стенде Бахрейна, там был только усеченный состав. Рустам Нургалиевич пригласил его посетить нашу республику, шейх заинтересовался и обещал рассмотреть возможность визита к нам.

«Шейх Нассер ибн Хамад Аль Халифа принял Рустама Нургалиевича на своем стенде Бахрейна. Рустам Нургалиевич пригласил его посетить нашу республику» Фото: rais.tatarstan.ru

«Мы много денег потратим на огромный красивый стенд, а насколько это будет влиять на экономический результат форума?»

Вы несколько раз упомянули стенд республики. Насколько он удовлетворяет наши потребности? Ходят разговоры, что не хватает возможностей по переговорным комнатам.

Есть такой момент, на самом деле нам тесновато. Делегация у нас большая, встреч много. Мы делаем по максимуму, чтобы Раису нашей республики было комфортно работать. Но есть еще компании и делегация министров, которые тоже хотят проводить встречи. Всем хочется комфортную зону для общения, но на сегодняшний день просто еле умещаемся. Прежде были стенды одноэтажные, несколько лет подряд возводим по два этажа.

Я давно просила о втором этаже, но никак не выстраивалась коммуникация с Росконгрессом. Потом все-таки смогли. Прежде в павильоне H наш стенд был единственным двухэтажным. Это сильно облегчило нашу работу – нужны же еще подсобные помещения, где готовят чай-кофе, где можно хранить подарки, буклеты. Помимо официальных зон, где есть переговорки, еще нужны зоны для подписания соглашений, для стендов компаний. Мы там колдуем-колдуем, чтобы все разместить. Наколдовала вроде, но получилось тесновато. Попробуем поговорить, но стоимость участия очень высокая.

Нет ли у Татарстана желания в следующем году сделать хайповый стенд, привлекающий внимание? Типа как у наших соседей из Башкортостана был стенд с фигурой медведя. Или наш стенд другой?

Лидеры редко используют хайп. Татарстан же регион-лидер, нас и так все знают, к нам и так все идут. Надо соизмерять расходы. Мы много денег потратим на огромный красивый стенд, а насколько это будет влиять на экономический результат форума? В моем представлении есть разумные и неразумные расходы. Мне кажется, что мы максимально верно подошли по соотношению результата и затрат. Это практически идеальный вариант: мы немного тратим, но экономический эффект очень мощный.

Если переводить это в 24 соглашения, в экономику, то можно сказать, что тяжело было бы, если бы стенда не было вообще. Рабочая зона нужна, но, если говорить о хайпе, который вы упомянули, насколько он нужен на ПМЭФ Татарстану? Наверное, есть смысл, если мы поедем в Китай, например, где нас в отдельных провинциях плохо знают, или в некоторые провинции Индии, где мы тихо звучим как Республика Татарстан. Наверное, там это было бы оправдано, а насчет ПМЭФ я не уверена.

И еще: расположение нашего стенда в «Экспо Форуме» не меняется уже больше пяти лет. Посетители нам говорили: «Как здорово, что мы вас сразу нашли, что вы не меняете местоположение».

«Расположение нашего стенда в «Экспо Форуме» не меняется уже больше пяти лет. Посетители нам говорили: «Как здорово, что мы вас сразу нашли, что вы не меняете местоположение» Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

Расскажите, а как вы оцениваете тот самый экономический эффект от форумов? Какой KPI?

По инвестициям. Например, по первому кварталу 2025 года у нас рост – в сопоставимых ценах к январю-марту 2024 года выросли инвестиции в основной капитал, внебюджет вообще на 52% вырос.

У нас традиционно растет по инвестициям обрабатывающая промышленность, в последнее время растут инвестиции в логистику, затем идет туризм. Еще были инвестиции в строительство, но сейчас мы видим, какая высокая ключевая ставка.

В принципе, даже вот министр экономического развития России Максим Геннадьевич Решетников об этом говорил на ПМЭФ, что есть рецессия в нашей экономике, что она в ту сторону движется. Если смотреть по законам экономики, то, в принципе, мы росли так динамично, что в какой-то момент в любом случае это должно прийти к замедлению, что логично. Замедление неизбежно, оно в какой-то момент должно произойти. Многие аналитики как раз ожидают это замедление экономики именно по итогам 2025 года, но за первый квартал мы в Татарстане видим серьезный рост инвестиций.

Это происходит, потому что на этот фактор много всего влияет. Уход западных компаний – что это такое? Это фактически их перекуп в России. Такие сделки идут как инвестиции в основной капитал, потому что это активы, которые компании покупают. Сейчас хорошо растут инвестиции в интеллектуальную собственность, и это прекрасно. Существовала импортозависимость с точки зрения интеллектуальной собственности, технологий. Не было ситуации, которая прямо подтолкнула бы компании к разработкам.

«Нас просили разработать три-пять предложений от региона, чтобы попробовать вбросить их инвесторам. А мы разработали 187 таких предложений на базе того, что нужно нашим муниципалитетам» Фото: Телеграм-канал АИР РТ

«Мы разработали 187 таких инвестиционных предложений на базе того, что нужно нашим муниципалитетам»

На Петербургском форуме вы планировали презентовать каталог инвестиционных предложений от наших муниципалитетов. Удалось это сделать?

Да, удалось. Есть региональный инвестиционный стандарт, который разработало Минэкономики РФ. В нем указано, что должен делать регион по работе с инвесторами. Там плеяда разных показателей, по которым мы должны соответствовать. Должно быть разработано в том числе много документов. Они все у нас есть, мы подтвердили, у нас 100% внедрение стандарта.

Есть муниципальный инвестиционный стандарт – это рекомендации муниципальным районам. Татарстан – первый регион России, который сделал муниципальный инвестиционный профиль для наших муниципалитетов в видеоформате. Предполагается, что это документ – документы все у нас есть, но мы сделали и видеоформат, чтобы нашим инвесторам было удобно понять, что это за район, где он находится и что там есть. И самое главное, что мы этот муниципальный инвестиционный стандарт тоже выполняем.

Еще идея была у Минэкономразвития России в части этих инвестиционных предложений. Они говорят, что сейчас сами муниципалитеты или регионы должны разрабатывать инвестиционные предложения для инвесторов. То есть муниципалитет, например, должен сказать: нам нужен отель на конкретном земельном участке. Номерной фонд должен быть вот таким, гарантируем среднегодовую загрузку в столько-то процентов. Мы вам можем предоставить налоговые льготы, земельный участок на льготных условиях, субсидию по федеральной программе. Вот так мы видим реализацию этого проекта с государственной стороны.

Нас просили разработать три-пять предложений от региона, чтобы попробовать вбросить их инвесторам и посмотреть, пойдут они на эти условия с некоторой корректировкой при реализации проектов или не пойдут. А мы разработали 187 таких предложений на базе того, что нужно нашим муниципалитетам. Эта работа велась совместно с нашими муниципалитетами.

«Идея «Муниципальный час» пришла ко мне в отпуске в июле прошлого года, когда я думала, как же нам активизироваться. Пока нигде в России эта идея не реализована, и ее нет в инвестиционном стандарте» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Муниципальный час» – эффективная площадка, на которую мы не тратим фактически никаких ресурсов»

В этой связи хочется поговорить про проект «Муниципальный час».

Его идея пришла ко мне в отпуске в июле прошлого года, когда я думала, как же нам активизироваться. Пока нигде в России эта идея не реализована, и ее нет в инвестиционном стандарте. Но, как мне кажется, это эффективная площадка, на которую мы не тратим фактически никаких ресурсов, кроме времени. То есть это проект, где на одной площадке собираются глава района, представители СМИ, а главное – представители деловых объединений «Деловая Россия», «Опора России», Торгово-промышленная палата, Ассоциация малого и среднего бизнеса. Буквально весь бизнес на одной площадке готов выслушать, что нужно району. Это открытость власти: есть прямой эфир, который идет в социальных сетях, на нашем инвестиционном портале эти видео с муниципальных часов тоже публикуются.

Это также открытость наших глав районов к бизнесу, у которого есть возможность задать вопрос. Средства массовой информации тоже всегда могут «поймать» главу района. Нет больше площадки, на которую бы в центре Казани такие отдаленные районы, как Агрызский, Балтасинский, Ютазинский, могли прийти и про себя рассказать. И чтобы это было кому-то интересно!

У этого проекта очень много позитивных граней, одна из них – то, что даже внутри Татарстана есть инвесторы, например, в Набережных Челнах, Альметьевске, вообще в любом районе, которые, может быть, и пришли бы куда-то еще, но думают, что их туда не пустят. Словом, даже внутри республики мы не всегда можем использовать наши ресурсы для внутренней активации. То, что проект «Муниципальный час» идет в прямом эфире, позволяет подключать другие регионы Российской Федерации.

Что касается каталога инвестиционных предложений, который мы разработали и показали на ПМЭФ. Практически каждый район говорил нам, что нужны рыбная база, переработка молока. Кому-то глэмпинг нужен, а кому-то ресторан. Мы их запросы проанализировали, рассчитали. В итоге сделали каталог по отраслям, там очень удобное меню. Его мы презентовали на ПМЭФ, на нашем портале опубликовали, сделали рассылку нашим депутатам. Я направляла официальный документ Председателю Госсовета РТ Фариду Хайрулловичу Мухаметшину, Премьер-министру РТ Алексею Валерьевичу Песошину.

Все мы имеем большую контактную базу, и каждый из нас – определенный агент влияния. Если каждый эти инвестиционные предложения покажет, к примеру, пяти-десяти своим знакомым, это уже может всю нашу республику привести к очень хорошему результату. И всем деловым объединениям мы также направили, в федеральный центр, чтобы они тоже рассматривали. Я думаю, что по итогам года мы проанализируем, сколько из этих проектов выстрелило. Даже если из них 10% выстрелят, это уже будет значить, что не зря мы эту работу проделали.

«Радмир Ильдарович Беляев был мэром Менделеевска, а сейчас он перешел в Нижнекамск – видно, что он там поработал и что за время его работы изменился район» Фото: пресс-служба АИР РТ

«Видно, где глава сам занимается инвестиционными процессами»

Какие самые прогрессивные районы, которые сильно продвинулись после муниципальных часов? Главы каких районов приятно вас удивили, а какие разочаровали?

Районы все разные. Они разные по размеру, по экономике, по руководителям – это тоже многое решает. Глава муниципалитета – это фактически отец всей внутренней семейной истории. Многие вещи зависят именно от него, от того, сколько усилий он будет направлять на эту работу. Если ты все время занимаешься только одной темой, например, здравоохранением или образованием, то эта тема начинает тебя поглощать, а все остальное потихоньку затухает.

Инвестиции и стратегия развития – они всегда на втором плане. Я работаю много лет и вижу, что очень тяжело большим руководителям сконцентрироваться на инвестиционных процессах. И не потому, что они что-то не так делают, а потому, что спектр задач, которые решает глава у себя на своем месте, настолько широк! Например, если ты не будешь заниматься ЖКХ, у тебя трубы прорвет. Ты не будешь заниматься школами – кто тогда у тебя вырастет в районе? Если ты не будешь заниматься здравоохранением, какое у тебя будет население? Спорт, транспорт, дороги, СВО, экология – каждая тема, какую ни возьми, важна по-своему.

В этом и есть искусство управления: сбалансировать все сферы так, чтобы еще нашлось место для какого-то прыжка вперед, прыжка барса, который у нас на стратегии социально-экономического развития изображен. Для него нужен разгон, опора, направление и сам прыжок.

Видно, что районы очень разные. Видно, где глава сам занимается инвестиционными процессами. Например, Зеленодольск – один из лидирующих районов с точки зрения количества проектов, вынесенных на инвестиционный совет. Набережные Челны тоже лидеры – у Наиля Гамбаровича Магдеева, мэра города, каждый проект на контроле, к каждому проекту разработана дорожная карта, полный порядок. Это залог системы контроля, которую он внутри выстроил.

Раньше Радмир Ильдарович Беляев был мэром Менделеевска, а сейчас он перешел в Нижнекамск – видно, что он там поработал и что за время его работы изменился район. Он три раза был на муниципальном часе. В первый раз я его пригласила, потому что он такой инновационный глава, который поддерживает любые инициативы. Второй раз он пришел снова как глава Менделеевска, потому что подошла его очередь по графику. В третий раз он уже пришел как глава Нижнекамского района. Это дает свои плоды.

Приходил Раис Нургалиевич Минниханов как глава Сабинского района, и после этого предприниматели ко мне подошли и сказали, что никогда бы не подумали, что он такой прогрессивный, что он так инновационно мыслит. Никто не думал, что Сабы – это муниципалитет, который с IT настолько хорошо работает.

Вся прелесть муниципального часа в том, что после него собирается группа между деловыми объединениями, что уникально, потому что везде эти деловые объединения между собой соревнуются и друг с другом конкурируют. Татарстан – единственное место в Российской Федерации, где эти деловые объединения сидят за одним столом и делятся своими впечатлениями, ресурсами. Вместе они могут даже достигать каких-нибудь договоренностей. Это уникальная модель команд, которая реализована здесь, в нашем регионе.

Потом вместе с предпринимателями представители деловых объединений ездят в эти районы, там на месте смотрят муниципальное имущество, которые можно в хозяйственный оборот вовлечь, земельные участки. Там они обязательно встречаются с местными предпринимателями, чтобы договариваться между собой. Эта система реально начала работать и уже дает свои результаты.

Главы, конечно, все разные. Есть и те, которые «плывут» и не могут ответить на элементарные вопросы – это все тоже видно в прямом эфире. Но их, во-первых, мало, а во-вторых, я связываю эту невозможность ответить на вопросы с тем, что они загружены, сложно знать все, даже невозможно. Поэтому, наверное, сказывается человеческий фактор.

Когда ты общаешься с населением, с бизнесом – здесь важно все: харизма, лидерские качества, умение услышать, что тебе предлагает бизнес. Например, представители бизнеса говорят: почему у вас на гербе изображено вот то-то, а в районе этого сейчас нет? Бывает, что бизнес сам подсказывает району какие-то траектории развития. Много мест, где главы отчитываются по разным показателям, а это площадка развития. Она тем и хороша.

«Обычно четвертый квартал у нас всегда бывает больше по инвестициям, к концу года появляется какая-то активизация. Это стандартная история, которая каждый год повторяется» Фото: © «Татар-информ»

«К концу года появляется какая-то активизация по инвестициям»

В динамике инвестиций в последние два года наблюдается резкие качели. Например, в первом квартале 2024-го рост превысил 40% (к аналогичному периоду прошлого года), в первом квартале этого года – сопоставимые 38,4%. Навскидку это выглядит как бюджетный импульс, так ли это?

В основном мы инвестиции в капитал смотрим из внебюджетных источников.

Проекты находятся на разных стадиях реализации. Есть система контроля инвестиций Татарстана, где мы в Агентстве смотрим, на какой стадии проект находится. Сейчас довносят инвестиции те, кто запустился два или три года назад, к примеру. Но эти деньги мы видим только сейчас. Это приток капитала, который мы отрабатывали лет пять назад, а он сейчас пришел.

Поэтому я и говорю, что замедление экономики, которое может быть вызвано какими-то внешними условиями, например, высокой ключевой ставкой, будет видно чуть позднее. Новые проекты нам сейчас тяжело запустить, и мы увидим это с отложенным эффектом, чуть позднее.

Каковы в принципе основные факторы, определяющие квартальную динамику в течение года?

Инвесторы просто довносят эти средства тогда, когда им удобно. Есть сложности с международными валютными операциями. Если это иностранные инвестиции, то все вообще сложно.

Обычно четвертый квартал у нас всегда бывает больше по инвестициям, к концу года появляется какая-то активизация. Это стандартная история, которая каждый год повторяется.

По итогам 2024-го инвестиции в Татарстан выросли почти на 13%. Каков прогноз на этот год и от чего он будет зависеть?

Я ожидаю, что в этом году мы тоже покажем рост. Однако коллеги со мной не согласны. Мы сделали свои прогнозы, у меня оптимистичный прогноз, я вообще оптимист по жизни. Думаю, что вырастем.

«Туризм очень неплохо растет. Раньше не было столько вложений в него» Фото: © «Татар-информ»

«Растут инвестиции в IT, туризм и культуру»

Как в целом поменялся характер инвестиций за последние 5-10 лет?

Характер инвестиций поменялся. Мы видим рост отдельных отраслей. В инвестициях растет все, что связано с логистикой, с логистическими и распределительными центрами.

У нас очень растет IT. Если мы с вами посмотрим структуру экономики Татарстана скажем, 15 лет назад, там IT не было вообще в структуре, его даже не было видно в составе валового регионального продукта. Это системная работа республики по цифровизации, по Иннополису и ОЭЗ «Иннополис», по трем IT-паркам. Это результат системной работы по направлению, которое нам задал Рустам Нургалиевич. Это, конечно, очень здорово, потому что конкурентоспособность территории благодаря цифровым процессам и умению управлять большими данными во многом будет определять завтрашний день и качество жизни завтрашнего дня. В структуре инвестиций это тоже находит отражение.

Далее по объему инвестиций – это туризм, конечно. Туризм очень неплохо растет. Раньше не было столько вложений в него.

Инвестиции в культуру тоже растут. Запрос на культуру – это про высокое качество жизни населения. Если низкая безопасность, низкое качество здравоохранения, спорта – культура никогда не растет. Культура – она выше. Есть запрос на культуру: билет в учреждение культуры купить непросто. Сейчас в разные театры попасть непросто, часто все раскуплено. Только прошла у нас премия «Золотая маска», прошел VK Fest, «Новая волна» состоится в этом году – это крупные события культурного характера. На следующий год Казань – культурная столица исламского мира, ожидаем большое количество гостей и мероприятий по этой теме.

«Большая международная площадка – это форум «РОСТКИ», который пройдет 18-19 августа. Мы его перенесли на лето, ведь в прошлом году он был у нас после БРИКСа» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Российско-китайское партнерство сегодня имеет массу серьезных перспектив, влияющих на глобальную экономику»

Раз уж мы говорим про мероприятия, не могу не спросить про предстоящий форум «РОСТКИ» и про индийский форум, который пройдет впервые.

У нас есть и другие крупные мероприятия кроме этих. Например, нефтегазохимический форум, я там модерирую несколько лет уже завтрак «Газпромбанка», где мы говорим о доле НИОКРа (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) в структуре экономики именно по части технологического развития нефтегазохимического сектора. Там еще будет очень интересный круглый стол по новым стройматериалам. Нефтегазохимический форум пройдет в августе, форум Kazan Digital Week – в сентябре.

Большая международная площадка – это форум «РОСТКИ», который пройдет 18-19 августа. Мы его перенесли на лето, ведь в прошлом году он был у нас после БРИКСа. В этом году по просьбе китайской стороны Рустам Нургалиевич принял решение провести его именно в августе. Там будет очень насыщенная программа и множество различных сессий. У нас есть партнеры, и их число растет. В том году было больше 10 тыс. участников, а в этом году провинции Китая очень активизировались.

Кстати, на ПМЭФ я познакомилась с генеральным консулом Китайской Народной Республики в Санкт Петербурге [Ло Чжаньхуэйем]. Он очень интересный и активный человек, дошел до нашего стенда специально посмотреть на Татарстан. Он сказал, что тоже будет нам помогать, потому что в Санкт-Петербурге сконцентрировано большое количество китайских компаний. Также там учится много китайских студентов, они составляют треть от всего общего числа китайских студентов в Российской Федерации.

2024 и 2025 годы объявлены Перекрестными Годами культуры России и Китая, что тоже должно найти отражение в наших мероприятиях. Мы предполагаем разнонаправленные сессии: торговля, таможня, бизнес, деловые объединения, спорт, культура, туризм, образование, юрисдикция.

Параллельно с деловой программой будем проводить турнир по настольному теннису, который очень любят китайцы. Практически каждый китаец умеет играть в настольный теннис и делает это неплохо. Очень хороший турнир по настольному теннису у нас прошел в прошлом году, его мы организовали с Федерацией настольного тенниса России. Китайцы остались очень довольны, им понравилось это мероприятие, поэтому в этом году тоже будем его проводить. Дополнительно мы планируем в этом году провести турнир по гольфу. Китайцы тоже очень уважают этот вид спорта.

«Плюс у нас есть китайский «Сабантуй» – это гонка на драконьих лодках, которая проходит практически в центре города на озере Кабан» Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

Плюс у нас есть китайский «Сабантуй» – это гонка на драконьих лодках, которая проходит практически в центре города на озере Кабан. Это будет воскресенье, 17 августа, день, предваряющий деловую программу. Поэтому в субботу-воскресенье пройдут культурно-спортивные события, а в понедельник-вторник – деловая программа.

В среду, 20 августа, мы планируем посещение наших предприятий китайскими компаниями. Мы готовим промышленную экскурсию по разным направлениям, в том году у нас было восемь таких направлений. В этом году мы дорабатываем этот момент, и я думаю, что будет интересно. Российско-китайское партнерство сегодня имеет массу серьезных перспектив, влияющих на глобальную экономику.

«Я с высокой долей вероятности прогнозирую, что у нас получится этот индийский форум. Должен получиться!»

Есть также большой интерес к Индийскому форуму.

Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: KazanForum» мы уже 16 раз провели, китайский форум «РОСТКИ» у нас пройдет третий раз в этом году, а индийский форум мы будем делать первый раз. Мы придумали этому форуму название «TIME: Татарстан – Индия. Взаимная эффективность», потому что мы хотели сконцентрироваться именно на том, как наша республика работает с Индией сегодня.

Во-первых, это страна, в которой проживает наибольшее количество людей сегодня, раньше это был Китай. Это огромные рынки, это наибольшее количество в мире IT-специалистов, а это сегодня в цене. Это также развитая фармацевтика, это однозначно огромный туристический потенциал. Можно развивать историю с продовольствием.

Очень развита история с образованием. У нас в Татарстане уже учится более тысячи индийских студентов, хотя может учиться еще больше, например, в медицинском университете.

«Очень развита история с образованием. У нас в Татарстане уже учится более тысячи индийских студентов, хотя может учиться еще больше, например, в медицинском университете» Фото: © «Татар-информ»

Программу Индийского форума мы уже сформировали, пригласили спикеров. Знаете, в первый раз мы сформировали программу неверно. Мы первый раз выходим на эту страну, мы не имели этого опыта. Нам очень помогло посольство Индии в Москве, сам посол помог и представители посольства.

Они нам указали на те деловые объединения, которые мы выбрали, и на тех спикеров, которых мы выбрали. Подсказали, кого нужно заменить, а кто пользуется авторитетом, как правильно вообще выстроить эту программу.

Наши предприятия, например, КАМАЗ, работают в Индии, у нас есть огромный потенциал, который мы, по моим ощущениям, используем на 1%. Я предполагаю, что мы правильно идем в эту сторону. Было также поручение Рустама Нургалиевича, по которому мы формируем этот форум. Нам нужно начать эту работу в этом году. Пока мы скромно будем делать форум на территории IT-парка имени Башира Рамеева, но я думаю, что впоследствии будем переезжать на «Казань Экспо».

Это пока пилотная история, посмотрим, что получится. Мы прорабатываем ее очень тщательно, знаем каждого спикера, хотя форум будет только в октябре. Мы уже готовы к проведению. Мы делаем хорошее промо – в Москве и в Индии тоже. Я направляла туда уже сотрудников. У Татарстана очень хорошая коммуникация выстроена внутри республики. Я всех прошу, кто у нас выезжает в Китай, чтобы они про нашу площадку «РОСТКИ» говорили. Я передаю им ролики, они там форум успешно презентуют. Получается вот такой хороший суммарный эффект, потому что все вовлечены в эту работу.

Сейчас то же самое с Индией. Туда ездил генеральный директор особой экономической зоны «Иннополис» Ренат Халимов, он сам сказал: «Давайте я возьму, какие материалы есть по форуму, расскажу, что это за мероприятие, приглашу». Мы в электронном виде всю информацию передали ему, а он ее там распространил. Он сам выступал на форуме по IT и на нем рассказал, что у нас есть такая интересная площадка по работе с Индией. Поэтому я с высокой долей вероятности прогнозирую, что у нас получится это мероприятие. Должно получиться!

На ПМЭФ было мероприятие «Россия-Индия», там была президент Международного форума стран БРИКС [Пурнима Ананд]. Она обещала привезти на наш форум TIME бизнес-миссии, машиностроителей. Она также была у нас на KazanForum, где мы с ней встретились, рассказали ей про Индийский форум. Это все большая система связанных между собою микроэлементов, потом все складывается в очень большое дело.

Будем ждать, спасибо!

Спасибо за интерес. Для нас важно, чтобы журналисты тоже приехали. Проработали вопрос по журналистам из Китая, из Индии. Думаю, что это принесет свои плоды с точки зрения продвижения бренда Татарстана как места ведения бизнеса, как места с прекрасным деловым климатом, как места уникальных инвестиционных возможностей и как точку входа на рынок Российской Федерации.