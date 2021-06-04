Талия Минуллина на ПМЭФ провела встречу с делегацией Объединенных Арабских Эмиратов

Руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина на полях ПМЭФ-2021 провела встречу с делегацией Объединенных Арабских Эмиратов.

«Во главе делегации на встрече с главой агентства был министр экономики ОАЭ Абдалла бен Таук аль-Марри. Темой встречи стало укрепление давних отношений между Арабскими Эмиратами и Республикой Татарстан, а также сотрудничество в области сельского хозяйства и автомобилестроения», — рассказали в пресс-службе агентства.

Петербургский международный экономический форум — это ежегодное деловое российское мероприятие в экономической сфере, которое проводится в Санкт-Петербурге с 1997 года. С 2005 года в нем традиционно участвует Президент России.

Ранее делегация Татарстана во главе с Премьер-министром РТ Алексеем Песошиным прибыла на форум и подписала ряд соглашений.