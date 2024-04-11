Матыцин: На Игры в Казани прибудут спортсмены из всех стран БРИКС

В Играх БРИКС в Казани планируют принять участие спортсмены из всех стран объединения. В целом ожидается участие представителей 50 государств, рассказал на форуме «Мы вместе. Спорт» глава Минспорта России Олег Матыцин.

Министр отметил, что изначально игры планировалось провести в «скромном формате».

«Но нами, Минспортом совместно с Республикой Татарстан, было принято решение об открытом формате. Мы пригласили не только страны БРИКС — все они подтвердили свое участие, но и другие страны. Сейчас их уже более 50», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Напомним, что международные соревнования состоятся в столице Татарстана с 12 по 23 июня.