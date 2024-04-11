Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Матыцин: На Игры в Казани прибудут спортсмены из всех стран БРИКС
В Играх БРИКС в Казани планируют принять участие спортсмены из всех стран объединения. В целом ожидается участие представителей 50 государств, рассказал на форуме «Мы вместе. Спорт» глава Минспорта России Олег Матыцин.
Министр отметил, что изначально игры планировалось провести в «скромном формате».
«Но нами, Минспортом совместно с Республикой Татарстан, было принято решение об открытом формате. Мы пригласили не только страны БРИКС — все они подтвердили свое участие, но и другие страны. Сейчас их уже более 50», — приводит слова Матыцина ТАСС.
Напомним, что международные соревнования состоятся в столице Татарстана с 12 по 23 июня.
Следите за самым важным и интересным в мире спорта Telegram-канале ТИ-Спорт