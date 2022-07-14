Талисман для Кубка Гагарина и не только: зачем «Ак Барсу» контракт с Данисом Зариповым

Подписание нового контракта «Ак Барса» с Данисом Зариповым вызвало бурю эмоций в соцсетях. Горстка фанатов выступила против, указав ряд сомнительных причин. Спортивная редакция «Татар-информа» объясняет, почему в руководстве клуба даже не думали указывать Зарипову на дверь.

«Я планировал завершить карьеру с Кубком Гагарина. В прошлом сезоне этого сделать не удалось, поэтому я принял решение продолжить играть», – прокомментировал продление своего контракта Данис Зарипов Фото: www.ak-bars.ru

Хоккеисты довольно суеверный народ, как сами игроки, так и тренеры с руководителями

Мотивы продления контракта с 41-летним капитаном «Ак Барса» Данисом Зариповым в целом понятны. Первый и последний раз казанский клуб брал главный трофей российского хоккея без «Зари» 24 года назад. Было это в далеком 1998-м году, когда КХЛ даже в проектах не было. Все последующие «чашки», включая три Кубка Гагарина, «барсы» брали при активном участии Даниса Зарипова.

Хоккеисты довольно суеверный народ, как сами игроки, так и тренеры с руководителями. А уж титулованный Олег Знарок знает все «фишки», как брать трофеи. Когда Зарипов передумал заканчивать карьеру, никто всерьез и не рассматривал возможность отказа клуба в подписании контракта легенде.

«Я планировал завершить карьеру на высокой ноте − с Кубком Гагарина. В прошлом сезоне этого сделать не удалось, поэтому я принял решение продолжить играть. Невероятно рад остаться в родном клубе еще на один год. Для меня всегда было честью играть в цветах «Ак Барса», представлять Казань и Татарстан. Благодарю клуб за сделанное предложение, а болельщиков − за постоянную поддержку. В новом сезоне мы приложим все усилия, чтобы вернуть Кубок Гагарина в Казань», – прокомментировал продление своего контракта Данис Зарипов.

Еще в мае было известно, что контракт согласован с понижением зарплаты и ждет «ритуального» согласования с президентом клуба и гендиректором «Татнефти» Наилем Магановым Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

О новом контракте «Легенды-25» все знали еще в мае

Впрочем, о мотивах решения капитана «Ак Барса» наши источники рассказали еще в мае, о чем спортивная редакция «Татар-информа» уже сообщала. Уже тогда было известно, что контракт согласован с понижением зарплаты и ждет «ритуального» согласования с президентом клуба и гендиректором «Татнефти» Наилем Магановым.

Кроме того, этим летом «Ак Барс» затеял подписание целой серии звездных хоккеистов. И в руководстве клуба хотели убедиться, что потолок зарплат (900 млн на каждый клуб КХЛ) превышен не был. Уже сегодня казанцы официально объявили о подписании Александра Радулова. Состав команды в атакующей части можно считать полностью укомплектованным.

Но переход Радулова в «Ак Барс» обсудили уже все, кто хотел. Поэтому официальное подтверждение трансфера уже не вызывает сильных эмоций. Даже учитывая тот факт, что Радулов обещал заклятому врагу «барсов» – уфимскому «Салавату Юлаеву» вернуться именно в Башкирию по завершении своей одиссеи в НХЛ.

Горстка болельщиков создает много шума в соцсетях и не устает напоминать хоккеисту о его «обещании» Президенту Татарстана Рустаму Минниханову закончить карьеру Фото: www.ak-bars.ru

В чем претензии горстки «громких» болельщиков «Ак Барса» к Зарипову

Куда интереснее очередной виток агрессии небольшой группы людей по отношению к Зарипову и его новому контракту с «Ак Барсом». Это буквально горстка болельщиков, которые создают много шума в соцсетях. Они, в частности, не устают напоминать хоккеисту о его «обещании» Президенту Татарстана Рустаму Минниханову закончить карьеру. Кстати, и обещания-то не было. На видео лишь сообщение о намерении со словом «наверное». И тут же опровержение от лидеров клуба.

Также капитана «Ак Барса» укоряют в нуле голов в прошедшем плей-офф. Подобные упреки выглядят странно, учитывая, что Дмитрий Квартальнов не только выпустил Зарипова лишь на три игры, но и зачастую сажал его в запас после первых двух периодов матчей.

Более того, весь регулярный сезон Зарипову не давали постоянной практики, без которой возрастному хоккеисту тяжело поддерживать игровой тонус. В итоге капитан провел в «регулярке» жалкие 24 матча. Несмотря на дерганный личный календарь, свои 11 (4+7) очков ветеран клуба все же набрал. А без игрового тонуса в кубковых матчах Зарипов ожидаемо ничего особенного не показал.

При Олеге Знарке капитан «Ак Барс», очевидно, получит стабильное место в составе и, что важнее всего, постоянных партнеров Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Плей-офф-2022 провалил не Зарипов, а весь «Ак Барс»

И тут стоит подчеркнуть, что вся команда Квартальнова провалила плей-офф. «Ак Барс» на жилах смог зацепить две игры серии, когда «Авангард» победил в трех матчах подряд, и омичи преждевременно подумали, что дело сделано. Наивно было ждать, что Зарипов будет феерить в таких условиях. Тем более тренерская модель Квартальнова, заточенная в основном на «дуболомном» хоккее, вообще не приемлет хоккеистов с игровым мышлением уровня Зарипова.

При Олеге Знарке капитан «Ак Барса», очевидно, получит стабильное место в составе и, что важнее всего, постоянных партнеров. В прошлом сезоне Зарипов свои лучшие матчи провел в тройке с Лукояновым и Глуховым. Одни из лучших чеккеров лиги нивелировали недостатки Зарипова в обороне, а сам капитан добавил изюминки разрушительному звену в атаке. Скорее всего, Знарок объединит в одно звено старейших обладателей Кубка Гагарина-2018.

Если Зарипов откроет в себе уже какую по счету хоккейную молодость, то и место во второй бригаде большинства ему найдется. А ведь это вполне возможно, достаточно вспомнить обстоятельства ухода Зарипова из «Ак Барса» в далеком 2013-м году. Еще тогда на нем поставили крест, но в «Магнитке» он показал чуть ли не лучший хоккей в своей жизни.

Помимо эффекта талисмана и чисто хоккейных моментов не стоит в этом вопросе забывать и об имидже «Ак Барса». Объективно, Данис Зарипов – главная икона клуба в новейшей истории Фото: www.ak-bars.ru

Иконами не разбрасываются, в «Ак Барсе» дорожат имиджем топ-клуба

Олег Знарок любит и умеет работать с возрастными хоккеистами, что наглядно показывает старт нынешней трансферной кампании «Ак Барса». Напомним, что казанский клуб помимо Радулова уже подписал 35-летнего Вадима Шипачева, 33-летнего Динара Хафизуллина, а также 32-летних Василия Токранова и Вячеслава Войнова. Есть уверенность, что и Данис Зарипов сможет при таком тренере показать совсем иной уровень, чем у Квартальнова.

Помимо эффекта талисмана и чисто хоккейных моментов не стоит в этом вопросе забывать и об имидже «Ак Барса». Объективно, Данис Зарипов – главная икона клуба в новейшей истории. Да, можно вспомнить Алексея Чупина, Дмитрия Балмина, которые отдали казанцам много лет. Но четырех главных кубков российского хоккея у них все же нет. Говоря о трофеях, на ум приходит Алексей Морозов, но он отдал «Ак Барсу» куда меньше спортивных лет своей жизни.

Львиная доля простых болельщиков и фанатов казанского клуба приветствуют новый контракт Даниса Зарипова. То же можно сказать и о многочисленных экспертах. «Ак Барс» логично избежал имиджевых потерь, не указав легенде клуба на дверь. А сам Данис пошел на понижение зарплаты, чтобы достойно завершить карьеру.