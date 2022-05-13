Последний контракт: на что готов Зарипов ради финального аккорда в «Ак Барсе»

Новая серия ежегодного сериала о подписании контракта Даниса Зарипова с «Ак Барсом» вышла на финишную черту. Казанский клуб ударно стартовал на трансферном рынке КХЛ, но тема Зарипова все затмевает. Спортивная редакция «Татар-информа» узнала детали переговоров и объясняет, как Олег Знарок будет использовать 41-летнего ветерана в новом сезоне.

Капитан «Ак Барса» Данис Зарипов ради возможности на мажорной ноте завершить свой путь хоккеиста согласился на понижение зарплаты

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Зарипов идет на уступки, чтобы на мажорной ноте завершить карьеру

В медиасфере ходят слухи, что переговоры по новому контракту Даниса Зарипова идут сложно. Как стало известно «Татар-информу», основные параметры нового соглашения между «Ак Барсом» и хоккеистом уже прописаны. Стороны ждут «ритуального» согласования от президента клуба (и по совместительству гендиректора «Татнефти») Наиля Маганова. Как известно, все ключевые решения, как назначение и увольнение тренеров или продление контрактов звезд (ранее Азеведо или тот же Зарипов), в «Ак Барсе» принимают на высшем уровне.

По данным наших источников, контракт будет заключен на один сезон и должен стать последним в игровой карьере Даниса Зарипова. Капитан «Ак Барса» ради возможности на мажорной ноте завершить свой путь хоккеиста согласился на понижение зарплаты. При этом клуб был готов предложить Зарипову пост в тренерском штабе Олега Знарка или административную должность, но капитан хочет провести еще один сезон на льду.

Мы связались с самим Данисом Зариповым, но хоккеист отказался от публичных комментариев до официального подписания контракта с «Ак Барсом».

Почему 41-летний хоккеист передумал вешать коньки на гвоздь

Как известно, 41-летний ветеран собирался закончить карьеру этим летом, о чем публично заявлял в присутствии Президента Татарстана Рустама Минниханова. Однако последний сезон Квартальнова в Казани завершился полным фиаско как для команды, так и для Зарипова, которого тренер зачехлил в ротацию, почти не выпуская на ключевые матчи сезона.

Ветеран казанского клуба собирался закончить карьеру этим летом, о чем публично заявлял в присутствии Президента Татарстана Рустама Минниханова Фото: president.tatarstan.ru

В плей-офф Квартальнов доверился Зарипову от безысходности, чувствуя, что команда оказалась совершенно не готовой побеждать. Без игрового тонуса в кубковых матчах ничего особенного не показал и Зарипов. Как нам стало известно, сам хоккеист уверен, что при постоянной игровой практике он будет показывать куда более стабильный хоккей.

В этом сезоне Зарипов провел всего 24 матча в регулярном чемпионате и три в плей-офф. Игра с большими паузами негативно сказывалась на игровом тонусе возрастного хоккеиста. Но в его пользу говорит эпизод, который многие забыли. Когда травму получил Николай Коваленко, Данис Зарипов провел шесть матчей подряд в первом и втором звеньях и набрал в них 4 очка. Очевидно, что при постоянной практике капитан «Ак Барса» еще способен приносить пользу команде.

Как некие «болельщики» пытались сорвать новые контракты Лукоянову и Зарипову

Интересно, что в соцсетях аккурат перед подписанием нового контракта Даниса Зарипова из ничего умудрились раздуть отрицательный инфоповод. Некие лица, предположительно из числа болельщиков «Ак Барса», выложили частную переписку жены Даниса Зарипова – Альбины Ахметовой с неким «болельщиком». Девушка сама написала ему в директ, отреагировав на провокационный пост в комментариях в одной из соцсетей.

«Ничего, что Квартальнов не давал ему играть? Ты, по-моему, немного перепутал, о ком пишешь», – написала жена Даниса Зарипова в ответ некоему «болельщику» Фото: официальный сайт ХК «Ак Барс» ak-bars.ru

«Ты ему можешь лично сказать, что он пустослов? Ничего, что состав, который сейчас, выдвинул он? Ничего, что Квартальнов не давал ему играть? Ты, по-моему, немного перепутал, о ком пишешь. Это заслуженный игрок, на котором держится часть истории всего клуба. То, что тренера он выдвинул, – не знаешь и догадки свои выдвигаешь. Скажи себе подобным, что его играть не ставил Квартальнов, а он с удовольствием сидел на скамейке!» – написала Альбина.

Многие подвергли ее слова критике – говоря о свободе слова болельщика, оценивать целесообразность продления контракта Зарипова. Да, это так. Но почему-то все забыли, что также и у Альбины Ахметовой есть свобода слова защищать своего мужа, если ей показались слова «болельщика» несправедливыми. При этом сам Данис Зарипов не стал ввязываться в полемику.

В то же время есть подозрение, что все произошедшее просто провокация заинтересованных в срыве контракта с Зариповым лиц. Нечто похожее произошло и с другой легендой «Ак Барса» – Артемом Лукояновым, когда его контракт с «Ак Барсом» еще не был обновлен. В сети было размещена аудиозапись с нецензурными выражениями хоккеиста в адрес некого болельщика. Небольшая группа людей в соцсетях раздула из этого странное утверждение, что так Лукоянов относится ко всем фанатам команды. Между тем, как стало известно нашему изданию, Артем отвечал на откровенное хамство в свой адрес от одного конкретного человека. То есть само происшествие вовсе из себя ничего не представляет. Впрочем, Лукоянову эта «возня» не помешала продлить контракт с «Ак Барсом». Сейчас уже понятно, что неназванные «заинтересанты» ничего не добьются и в случае с Зариповым.

В каком звене «Ак Барса» Знарок использует Зарипова в новом сезоне

Но вернемся к хоккею. Олег Знарок любит и умеет работать с возрастными хоккеистами, что наглядно показывает старт нынешней трансферной кампании «Ак Барса». Напомним, что казанский клуб уже подписал 35-летнего Вадима Шипачева, 33-летнего Динара Хафизуллина и 32-летних Василия Токранова и Вячеслава Войнова. Есть уверенность, что и Данис Зарипов получит постоянное место в составе.

Вряд ли Знарок будет рассматривать 41-летнего Зарипова в топ-6 Фото: официальный сайт ХК «Ак Барс» ak-bars.ru

Накануне спортивная редакция «Татар-информа» уже собрала пятерки «Ак Барса» с учетом новичков клуба. С тех пор состав казанцев пополнил Василий Токранов, который займет место Кэмпфера во второй паре защитников, поскольку с американцем расторгнут контракт. Для Зарипова же мы отвели место в четвертом звене.

«Ак Барс» располагает парой одних из сильнейших чеккеров в КХЛ. Речь идет об Артеме Лукоянове и Михаиле Глухове, с которым также вскоре должны продлить контракт. Эти хоккеисты смогут нивелировать возрастные проблемы Зарипова в физике. А сам Данис, безусловно, добавит четвертому звену созидательной ноты. При этом капитан очевидно будет заигран в спецбригадах большинства. Вряд ли Знарок будет рассматривать 41-летнего хоккеиста в топ-6. Зарипов может не выдержать большой айстайм в равных составах.

Как мы уже писали ранее, в минувшем сезоне Данис Зарипов уже играл в связке с Артемом Лукояновым, что помогло последнему стать девятым бомбардиром клуба в регулярном чемпионате. На счету Артема 5 голов и 7 голевых передач. Отметим, что львиную долю своих шайб в этом сезоне он забросил с передач Даниса Зарипова. Большую часть карьеры эти хоккеисты играли в разных тройках, но долгие годы совместных тренировок сказываются. На закате своих карьер они явно почувствовали «химию» и отлично взаимодействуют в атаке.

Фото на анонсе: © «Татар-информ»