«Такого снега не было давно»: жители Чистополя вышли на уборку двора

Фото: официальное сообщество администрации Чистопольского района во «ВКонтакте»

Коммунальные службы Чистополя работают в авральном режиме. Поэтому очень важно, когда жители приходят им на помощь, рассказали в администрации Чистопольского района.

Так, вышли на расчистку территории жители дома №3 по ул.Циолковского.

«Действительно, такого количества снега не было очень давно. Коммунальные службы работают в авральном режиме, техника работает 24 часа в сутки, меняются только водители», — говорится в официальном сообществе администрации во «ВКонтакте».

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