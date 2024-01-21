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«Такого снега не было давно»: жители Чистополя вышли на уборку двора
Коммунальные службы Чистополя работают в авральном режиме. Поэтому очень важно, когда жители приходят им на помощь, рассказали в администрации Чистопольского района.
Так, вышли на расчистку территории жители дома №3 по ул.Циолковского.
«Действительно, такого количества снега не было очень давно. Коммунальные службы работают в авральном режиме, техника работает 24 часа в сутки, меняются только водители», — говорится в официальном сообществе администрации во «ВКонтакте».
Как снегопады сплотили татарстанцев, подробнее читайте в материале «Татар-информа».
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