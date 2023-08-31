Кравцов: Опыт Татарстана в управлении системой образования распространят на всю Россию

Во всех регионах России планируется внедрять опыт Татарстана в управлении системой образования, в том числе и организацию строительства школ. Об этом на церемонии ввода в эксплуатацию 11 новых школ в РТ заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

«Мы сейчас готовим новый национальный проект "Образование". Я впервые об этом скажу, небольшой секрет открою. Мы хотим опыт управления системой образования, в том числе организации строительства и школ, и детских садов, инфраструктуры, взять опыт Республики Татарстан и транслировать на все регионы страны», – рассказал Кравцов.

Он также отметил, что Татарстан показывает рекордные объемы ввода в эксплуатацию новых школ – с 2019 по 2022 годы в республике открыли 28 новых школ.

«28 новых школ за 2019-2022 годы появилось в Татарстане в рамках национального проекта "Образование" на 25 тыс. мест. А это от 6 до 8 новых школ в год. Такого объема строительства новых школ и детских садов не было никогда», — подчеркнул Кравцов.

Напомним, сегодня в Татарстане прошла церемония приема и передачи в эксплуатацию 11 новых школ. Участие в церемонии принял Раис РТ Рустам Минниханов, в режиме ВКС к ней присоединились министр просвещения России Сергей Кравцов и председатель госкорпорации развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.