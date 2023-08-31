Минниханов, Кравцов и Шувалов ввели в эксплуатацию 11 новых школ в Татарстане

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Сегодня в Татарстане прошла церемония приема и передачи в эксплуатацию 11 новых школ. Участие в ней принял Раис РТ Рустам Минниханов, в режиме ВКС к мероприятию присоединились министр просвещения России Сергей Кравцов и председатель госкорпорации развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

Новые школы в республике построили по национальному проекту «Образование», госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» и за счет средств республиканского бюджета, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Минниханов отметил, что в Татарстане развитию образовательной системы уделяют особое внимание. «В преддверии нового учебного года построено 11 общеобразовательных организаций на общую сумму более 17-ти миллиардов рублей», – сказал он.

Фото: телеграм-канал Рустама Минниханова

Сегодня школы сдали в Арском, Алексеевском, Высокогорском, Тукаевском, Мамадышском районах, а также в Казани и Челнах. Три крупных проекта (ПроШкола) реализованы при участии корпорации ВЭБ.РФ.

Так, в Казани ввели в эксплуатацию школу на 1501 место в Приволжском районе города, такое учебное заведение открылось в 34-м комплексе Набережных Челнов. В Арском районе в селе Нижние Метески открылась школа на 500 мест.

«Проект строительства школ по этой модели – был смелый шаг, – отметил Шувалов. – Лучший опыт реализации наших проектов в Республике Татарстан. Рустам Нургалиевич, нам в ВЭБе приятно с вами работать, для нас это всегда значит знак качества».

Кравцов назвал Татарстан лидером в системе образования страны. «Многое, что реализуется в целом в стране, в частности в образовании, мы берем у вас, – сказал он. – Всегда приводим в пример. Мы хотим взять опыт Республики Татарстан в части строительства объектов образования и тиражировать на всю страну».

В целом в период с 2010 по 2022 годы в Татарстане построили 88 новых школ и создали более 51 тысячи новых мест. С учетом сегодняшних объектов дополнительно появилось еще 9674 места.

Фото: телеграм-канал Рустама Минниханова

«Почти 10 тысяч новых мест появилось не только в крупных городах, но и в ряде районов Татарстана. 13 ел эчендә республикада 60 меңнән артык яңа мәктәп урыны булдырылган. Бу эшне дәвам итәчәкбез! (перевод: За 13 лет в республике создано более 60 тысяч новых школьных мест. Мы будем продолжать эту работу!)» – прокомментировал Минниханов важное для республики событие в своем телеграм-канале.

Напомним, нацпроекты в России реализуются с 2019 года по поручению Президента Владимира Путина.