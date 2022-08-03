Такого не ожидал никто: Акбаров о старте «Рубина», «КАМАЗа» и «Нефтехимика» в Первой лиге

Бывший директор Академии «Рубина» Нияз Акбаров, ныне работающий в подмосковных «Химках», прокомментировал выступление татарстанских команд в нынешнем розыгрыше Первой лиги.

«Если говорить про "Рубин", то непростой получилась игра с "Енисеем". Я не знаю подробностей, но думаю, что играть летом в манеже – это не совсем комфортно и правильно. Но в клубе собраны профессиональные игроки, которые обязаны приспосабливаться к любым условиям, иначе решать задачи по возвращению в элиту российского футбола будет непросто. Но впереди еще много игр, и пока есть право на маленькие ошибки. Я думаю, все-таки "Рубин" наберет свои очки и решит задачу, поставленную перед командой, по возвращению в Премьер-лигу. Этого ждет большая армия болельщиков не только в Татарстане, но и за его пределами.

"Нефтехимик" начал сезон с двух ничейных результатов, но затем ожидаемо обыграл новичка лиги – "Волгу" из Ульяновска. Команда тоже значительно обновилась, добавились молодые перспективные футболисты, которые горят желанием себя проявить, и это непременно должно сказаться на положительных результатах команды на длинной дистанции чемпионата. Тем более, по статистике последних лет, "Нефтехимик" всегда являлся твердым середнячком, который ниже 8-го места в турнирной таблице не опускался. Думаю, так будет и в этом сезоне.

Я думаю, такого удачного старта от "КАМАЗа" не ожидал никто, 3 игры – 3 победы. Команда, которая вылетела из ФНЛ в прошлом сезоне, практически поменялась на 90%, смогла в первых матчах показать неплохой футбол, не без доли везения, конечно. Но, как говорится, везет сильнейшим. Самое главное – сохранить такой настрой, желание на протяжении всего сезона, а не только на коротком отрезке. В прошлом сезоне челнинцы тоже неплохо стартовали и закончили первый круг наверху, но полностью провалили второй круг, что и привело к вылету. Хотелось бы, чтобы опыт прошлого года пошел команде на пользу», – заявил Акбаров корреспонденту «Татар-информа».

Напомним, Акбаров руководил Академией казанского «Рубина» в период с 2012 по 2017 год.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала интервью со специалистом, в котором он подробно рассказал о причинах вылета «Рубина» из РПЛ и обо всех интригах в работе с молодежью в казанском клубе.