«Кто не с Бердыевым, тот против него»: Нияз Акбаров о молодежке «Рубина» и вылете из РПЛ

С 2012 по 2017 год известный татарстанский футболист Нияз Акбаров руководил Академией «Рубина», но после второго прихода Курбана Бердыева был вынужден покинуть клуб. В эксклюзивном интервью спортивной редакции «Татар-информа» он рассказал о причинах вылета клуба из РПЛ и обо всех интригах в работе с молодежью в казанском клубе.

Нияз Акбаров: «В работе Академии «Рубина» отсутствует системный подход. И не потому, что не хотят прогрессировать, а потому что не знают и не понимают, как это делать» Фото: сайт Юношеской футбольной лиги yflrussia.ru

«С очередным приходом в «Рубин» Бердыева, в клубе были созданы такие условия, что оставаться не имело смысла»

Здравствуйте, Нияз Ильдусович. О вас давно не было слышно в медиапространстве. Расскажите, куда пропали после увольнения из Академии «Рубина», где были в последние годы и чем занимаетесь сейчас?

Здравствуйте. Как прежде, занимаюсь развитием юношеского футбола. Сразу после ухода из «Рубина» я был приглашен в Академию «Урала», где проработал 3 года. Чуть позже мне поступило интересное предложение из «Химок». Там я тружусь и до сих пор.

Почему в свое время приняли решение уйти из «Рубина»?

Я не уходил. Просто с очередным приходом в «Рубин» Курбана Бердыева, в клубе были созданы такие условия, что оставаться в Академии не имело смысла. Он всегда работает в связке со своим давним другом Иваном Данильянцем, который прежде как раз был директором Академии и было очевидно, что место директора рано или поздно будет занято им.

«Девиз Бердыева: «Кто не с ним – тот против него» Фото: © «Татар-информ»

Насколько помню, после прихода Бердыева свое место в клубе покинули не только вы?

Да. Были еще люди. Но должен сказать, что людей убирали точно не по профессиональным качествам. Хотя это и нормальная практика, приход нового тренера – это всегда смена состава. Тем более, девиз Бердыева: «Кто не с ним – тот против него». Я и многие другие, кто ушел, не являлись частью его команды.

Для имиджа и развития было бы полезнее, если бы «Рубин» сохранил прописку в ПРПЛ. Это не просто команда, это лицо Татарстана».

Как прокомментируете неудачный старт «Рубина» в Первой лиге?

Если говорить про «Рубин», то непростой получилась игра с «Енисеем». Я не знаю подробностей, но, думаю, что играть летом в манеже – это не совсем комфортно и правильно. Но в клубе собраны профессиональные игроки, которые обязаны приспосабливаться к любым условиям, иначе решать задачи по возвращению в элиту российского футбола будет непросто. Но впереди еще много игр и пока есть право на маленькие ошибки. Я думаю, все-таки «Рубин» наберет свои очки и решит задачу, поставленную перед командой, по возвращению в Премьер-Лигу. Этого ждет большая армия болельщиков не только в Татарстане, но и за его пределами.

«Леонид Викторович хорошо знает футболистов, с которыми работал последние полтора года, пригласил новых» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Как считаете, правильно ли «Рубин» сделал, что оставил Леонида Слуцкого после вылета?

Наверное, правильно. Почему нет? Очень короткая пауза межсезонья, и брать нового тренера означало перестроить всю команду под требования нового специалиста, а для этого просто не было времени. Леонид Викторович же хорошо знает футболистов, с которыми работал последние полтора года, пригласил новых под решение задачи сезона и, если его оставили, значит, доверие руководителя клуба не утрачено, а это важно.

Как оцениваете вылет «Рубина» из РПЛ с точки зрения популяризации футбола в Татарстане? С одной стороны республика лишилась клуба в элите, с другой – получила минимум шесть татарстанских дерби за сезон и праздники футбола в Нижнекамске и Набережных Челнах

Для всех болельщиков это, действительно, очень интересно, большой ажиотаж на играх дерби. Но, с точки зрения имиджа и развития, мне кажется, что было бы полезнее, если бы «Рубин» все-таки сохранил прописку в Премьер-Лиге. «Рубин» – это не просто команда, это лицо и престиж Республики Татарстан. Очень большое количество людей отдали много сил, чтобы «Рубин» стали уважать и любить в нашей стране и за рубежом. Частичка моего сердца тоже с командой, потому что я воспитанник этого клуба, провел за него более 100 матчей и надеюсь, что казанскому клубу удастся в этом году решить поставленные задачи и вернуть былое величие.

«Для качественного функционирования футбольной школы важны все аспекты развития. И каждый должен быть профессионалом своего дела» Фото: официальный сайт ФК «Рубин» rubin-kazan.ru

«Посмотрите, кто после меня работал директором и вам все станет понятно. Администраторы»

Вернемся к делам Академии «Рубина». С момента вашего ухода из клуба, внешне показалось, что в её работе начались сбои: частые ротации руководящего состава, чехарда с тренерами, перестали появляться местные таланты, такие как Эльмир Набиуллин, Ильзат Ахметов и другие. Можно ли это косвенно связать с тем, что в Академии сменилось руководство?

В работе Академии сейчас и тогда, после моего ухода, полностью отсутствует системный подход, и в этом главная проблема. И не потому, что люди не хотят прогрессировать, а потому что не знают и не понимают, как это делать.

Для качественного функционирования футбольной школы важны все аспекты развития: организация процесса, обучение тренеров, современная методика, взаимодействие всех занятых в процессе структур (учителя, медики, воспитатели, повара, тренеры, психологи, администраторы, селекционеры и тренеры). И каждый должен быть профессионалом своего дела. И все это должен знать, понимать, курировать и направлять директор Академии. Посмотрите, кто после меня работал директором и вам все станет понятно. Администраторы. Без тренерской лицензии, без соответствующего образования и опыта работы. Может ли это сказаться на развитии детско-юношеского футбола? Ответ очевиден.

Как считаете, были ли талантливые футболисты в момент вашей работы в Академии?

Их было много, потому что на протяжении того периода времени трудилась группа единомышленников, работа которых была подчинена одной цели – найти и подготовить игроков для профессионального футбола. В период с 2014 по 2017 года количество футболистов из Академии «Рубин», которые вызывались в юношеские сборные, возросло с 3-х до 18-ти человек. Команды нашей Академии регулярно становились чемпионами российских первенств, а за ребятами стали охотиться скауты столичных клубов. Все это говорит о том, что работала система подготовки, которая давала результаты.

«Команды нашей Академии регулярно становились чемпионами российских первенств, а за ребятами стали охотиться скауты столичных клубов» Фото: официальный сайт ФК «Рубин» rubin-kazan.ru

Группа ребят того периода обучения сейчас начала проявлять себя в большом футболе. Это Данил Степанов, который играет в «Арсенале», Илья Агапов и Виктор Александров из «Нижнего Новгорода», Юрий Железнов из «Урала» и еще большая группа игроков, которые имеют контракты с командами первой и второй лиг.

Селекционная работа, которая велась в тот период, продолжает давать плоды и сейчас. Юноши 2004-2005 годов рождения начали привлекаться в главную команду «Рубина». Это все ребята того времени, когда наша система работала. Много было подающих надежды ребят 2006, 2007, 2008 годов рождения. Будем надеяться, что кто-то из них дойдет до профессиональной команды, но, судя по тому, как работает Академия последние годы, возникают большие сомнения.

«У нас всегда был приоритет и акцент на местных ребят»

Можете подробнее рассказать про выпуск 2005-го года? Его несколько раз упоминал на пресс-конференции по итогам сезона Рустем Сайманов. Что это за особенный выпуск такой?

Особенностью этой команды является то, что ребята на 95% казанские или с республиканской пропиской, к чему мы все и стремились. К сожалению, ранее места казанских и республиканских ребят в большинстве занимали приезжие дети, которые в большей степени были ничем не лучше местных, а зачастую и хуже. Но это все была практика предыдущего руководства, что еще раз подтверждает то, что руководитель должен не только сидеть в кресле директора, а профессионально разбираться в вопросе.

«Особенностью команды выпуска 2005 года является то, что ребята на 95% казанские или с республиканской пропиской, к чему мы все и стремились» Фото: официальный сайт ФК «Рубин» rubin-kazan.ru

У нас же всегда был приоритет и акцент на местных ребят и ребят из близлежащих регионов. Конечно, для конкурентной среды должны быть футболисты и из других регионов, но только если они на две головы сильнее местных. И если Вы посмотрите на ребят, которые сейчас привлекаются к тренировкам и играм основной команды – это все как раз местные пацаны – Ленар Фаттахов, Артем Исмагилов, Никита Корец, Илья Рожков. Были и другие воспитанники Академии, которые сейчас, к сожалению, перешли в другие команды. Там они играют, а могли бы играть в «Рубине». Почему? Трудно сказать, вопросы, наверное, к тренеру и руководителям клуба.

Сейчас Вы работаете в «Химках» и, наверняка, до недавнего времени пересекались с Эльмиром Набиуллиным

Да, он воспитанник Академии. Мы с ним часто пересекаемся и, конечно, общаемся на темы футбола и не только. Эльмир, как раз яркий пример воспитанника Академии «Рубиена», которому Ринат Билялетдинов доверился и предоставил шанс в 2014 году. Набиуллин его использовал. Талантливых ребят в Академии было и будет много и надо давать шанс, чтобы они могли себя почувствовать в большом футболе. Конечно, сами футболисты тоже должны быть к этому готовы. Но если главный тренер говорит: «Я решил сделать акцент на иностранных футболистов», а после их отъезда ищет причину неудач, при этом не дав шанс своим, чего ты ждешь?

«Эльмир – сильный человек, со стержнем сможет найти себе команду и продолжить свою карьеру» Фото: © «Татар-информ»

Как дела у Эльмира сейчас? Он расторг контракт с «Химками», после этого о нем не особо слышно

Конкуренция всегда была, есть и будет, это двигает футбол вперед. По мнению тренера, Эльмир проиграл конкуренцию за место в составе. Так бывает, но на этом жизнь не заканчивается и надо двигаться вперед. Я думаю, Эльмир – сильный человек, со стержнем сможет найти себе команду и продолжить свою карьеру.

«Рубину» бы он сейчас пригодился?

Это должны решать руководители клуба и тренер. В нынешней ситуации для «Рубина», думаю, это был бы сильный ход в плане игрового усиления и пиар-кампании. Свой воспитанник, татарин возвращается в клуб в непростое для клуба время, что может быть лучше? А то, что Эльмир помог бы «Рубину» вернуться в элиту российского футбола, нет сомнений. Сейчас в клубе один татарин, Фаттахов, а этого мало. Ведь местный в команде – это не просто футболист, это армия болельщиков на трибунах в лице друзей, родственников и знакомых. И чем больше будет местных в команде, тем больше будет лояльных болельщиков на трибунах.

Очень хочется, чтобы «Рубин» решил задачу сезона и занял место, позволяющее играть в следующем сезоне в Премьер-Лиге. Республика и город Казань этого однозначно достойны.

«Любой руководитель десяти победам в турнирах предпочтет 1-2 футболистов, подготовленных собственной Академией» Фото: официальный сайт ФК «Рубин» rubin-kazan.ru

«Как показывает практика, молодые футболисты сейчас выбирают не в пользу «Рубина»

Существует ли в «Рубине» прямая зависимость финансирования от результатов Академии на различных турнирах?

Зависимость финансирования от результата продолжает действовать только в бюджетных школах, а в Академиях при частных клубах, как «Рубин», прямой связи финансирования с результатами победы в турнирах нет. Конечно, мы все хотим выигрывать, но вопрос – какой ценой? Если мы ставим цель – развитие игрока и при этом выигрываем матчи – это идеальное совпадение. Но, если мы победу любой ценой добиваемся, чтобы угодить руководству – это путь в никуда.

Я думаю, любой руководитель десяти победам в турнирах предпочтет 1-2 футболистов, подготовленных собственной Академией, потому что победу в турнирах через полгода никто и не вспомнит, а футболист будет «радовать» долгие годы и все будут помнить и говорить, чей это воспитанник.

Почему зачастую бывает так, что в юных возрастах команды Академии «Рубина» занимают топовые места, а ближе к 16-17 годам начинают проседать? Это связано с большой конкуренцией или с тем, что есть отток футболистов в другие топ-Академии?

Такая тенденция есть и я думаю, что причин несколько. Из-за текучки кадров Академия стала терять привлекательность для футболистов из регионов, а это конкурентная среда. Вылет команды из Премьер-Лиги на самом деле тоже не добавляет авторитета, поскольку не стало команды U-19, а это была переходная команда из юношеского во взрослый футбол. Команды Академии перестали участвовать в топ турнирах, таких как «Клубная лига» в Москве. Насколько мне известно, появились проблемы с формой, инвентарем и системным подходом к тренировочному процессу. То ли в силу непонимания важности, то ли в силу отсутствия кадров для реализации.

Безусловно, все эти моменты отражаются на работе Академии. И если в младшем возрасте футболисты мало это понимают и заняты только футболом, то, взрослея, они начинают понимать и выбирать. И как показывает практика, к сожалению, выбор происходит уже не в пользу «Рубина».

«Как сказал один мой коллега: «Из хорошей Академии не уезжают» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Бывали ли при вас случаи, когда столичные клубы забирали из «Рубина» талантливых ребят?

При мне ни один футболист из «Рубина» не уехал в другую Академию, потому что условия, заинтересованность и отношение всех служб были на высочайшем уровне. И как сказал один мой коллега: «Из хорошей Академии не уезжают». А если условия по каким-то параметрам не соответствуют, то будут уезжать туда, где лучше. Но бывают, конечно, и исключения.

Приходилось общаться с селекционером «Чертаново». По его словам, сейчас клубы находятся в большой конкуренции, и для того, перехватывать талантов у условных «Спартака» и «Зенита», приходится забирать детей в интернаты чуть ли не с самого раннего возраста

Мое мнение, это неправильно. Я считаю, что каждый ребенок должен воспитываться в семье. Я понимаю, что у некоторых родителей нет возможности возить ребенка на тренировки, покупать дорогие бутсы, экипировку, чтобы играть и они ищут и откликаются на предложения, где эти условия имеются. Но я не понимаю ситуацию, когда родители, имея финансовые возможности, отправляют 10-11-летнего ребенка в интернат, в другой город, в надежде, что он станет великим футболистом. К сожалению, результаты часто обратные – футболистом не стал, образования не получил, потому что не было контроля, а самое главное, недополучил родительской любви и внимания.

Селекционеры, приглашая ребенка и уговаривая родителей, решают свои локальные задачи – привезти мальчика, а что будет с ним дальше, мало кого интересует. К сожалению, процент детей, которые стали профессиональными футболистами после отъезда из дома в раннем возрасте очень низкий, а уж 100% гарантий точно ни даст никто. Поэтому родители должны эту информацию знать и решить себя для, что они хотят.

Но есть и обратные примеры. Нижнекамец Роман Ежов как раз в раннем возрасте уехал в «Чертаново» и сейчас является одним из лидеров самарских «Крыльев Советов»

Позитивные примеры, конечно бывают. Роман Ежов 1997-го года, мы, кстати, его в свое время приглашали в Академию «Рубина», но родители были нацелены уехать только в Москву и он уехал в «Чертаново». Ему пришлось пройти тяжелый путь, были травмы, недоверие, но, благодаря сильному характеру и желанию играть, он смог себя реализовать. Но многим, кто как и он, уехал, из дома в раннем возрасте, этого не удалось. Назовите еще футболистов, кто уехал из «Рубина», «Нефтехимика» и «Камаза» и заиграл в профессиональной команде за последние 10 лет. Я не назову.

«Футболисты Академии играют в турнире ЮФЛ-1(U18), ЮФЛ-2(U17), а дальше у них пропасть» Фото: официальный сайт ФК «Рубин» rubin-kazan.ru

«Бизнес по-русски. Тратим миллионы на Академию, потом бесплатно отпускаем всех на улицу»

Как относитесь к тому, что в свое время клуб принял решение ликвидировать «Рубин-2»?

Решение о закрытии «Рубина-2» принимали руководители в 2015 году с целью экономии средств. Я считаю, что в клубе не хватает промежуточной команды между Академией и основной командой. Тем более сейчас, после вылета «Рубина» из Премьер-лиги, когда не стало еще команды U-19. Футболисты Академии играют в турнире ЮФЛ-1(U18), ЮФЛ-2(U17), а дальше у них пропасть. И если футболист не попал в поле зрения скаутов основной команды, то надо искать варианты продолжения карьеры. И так искателей очень много, потому что точно такая же ситуация происходит и в других Академиях. Талантливых ребят очень много, но им требуется время и маленький шанс для адаптации к переходу во взрослый футбол, а этого шанса как раз нет, потому что отсутствует переходная ступень в виде дублирующей команды.

Выходит, что с одной стороны клуб таким образом экономит средства на содержание второй команды, с другой – жертвует потенциальной подпиткой основной команды воспитанниками, которые могли бы появиться, будь у них постоянная практика?

Безусловно. На содержание команды ФНЛ-2 в структуре клуба с учетом разъездов, гостиниц и небольших зарплат для тренерского штаба и футболистов необходимо порядка 35-40 млн рублей в год. Я думаю, что для футбольного клуба «Рубин» и клубов ему подобных это не такие большие деньги. А так, получается бизнес «по-русски», тратим на Академию миллионы, а когда остается сделать маленький шаг, и надо помочь футболистам адаптироваться и пойти дальше в своем развитии, мы просто отпускаем всех бесплатно на улицу.

«Такого удачного старта от «КАМАЗа» не ожидал никто» Фото: официальный сайт ФК «Рубин» rubin-kazan.ru

«Наконец-то в «КАМАЗе» убрали «волонтеров», и пришли профессионалы»

Стартовал сезон Первой лиги. Как вам старт татарстанских команд и промежуточное лидерство «КАМАЗа»?

Я думаю, такого удачного старта от «КАМАЗа» не ожидал никто, 3 игры – 3 победы. Команда, которая вылетела из ФНЛ в прошлом сезоне, практически поменялась на 90%, смогла в первых матчах показать неплохой футбол, не без доли везения, конечно. Но, как говорится, везет сильнейшим. Самое главное – сохранить такой настрой, желание на протяжении всего сезона, а не только на коротком отрезке. В прошлом сезоне челнинцы тоже неплохо стартовал и закончил первый круг наверху, но полностью провалил второй круг, что и привело к вылету. Хотелось бы, чтобы опыт прошлого года пошел команде на пользу.

Я думаю, что хорошим стимулом для команды станет и произошедшая смена руководителей клуба. Наконец-то пришли профессионалы, которые знают и понимают футбол и наконец-то убрали, надеюсь навсегда, «волонтеров», которые никакого отношения к футболу не имели и создавали отрицательный фон. Надеюсь, начнется развитие инфраструктуры, будет уделяться внимание футбольной школе, команда будет двигаться вперед.

Что скажете про нижнекамский «Нефтехимик»?

«Нефтехимик» начал сезон с двух ничейных результатов, но затем ожидаемо обыграл новичка лиги «Волгу» из Ульяновска. Команда тоже значительно обновилась, добавились молодые перспективные футболисты, которые горят желанием себя проявить, и это непременно должно сказаться на положительных результатах команды на длинной дистанции чемпионата. Тем более по статистике последних лет «Нефтехимик» всегда являлся твердым середнячком, который ниже 8 места в турнирной таблице не опускался. Думаю, так будет и в этом сезоне.