«Таких праздников в православии нет!»: священник о Яблочном, Медовом и Ореховом Спасах

Большинство людей знают, про Медовый, Яблочный и Ореховый Спас. Самое интересное, что на самом деле таких праздников в православии нет

Фото: Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Татар-информ» продолжает цикл видеоподкастов «Кофе с батюшкой» и «Батюшка против» на православные темы. В прошлом выпуске мы говорили о том, почему мы молимся перед иконами. Сегодня руководитель миссионерского отдела Казанской епархии иерей Александр Ермолин в подкасте «Кофе с батюшкой» рассказывает о праздниках Яблочный, Медовый и Ореховый Спас.

«Парадокс, но Яблочный Спас – это праздник, которого нет»

Что за праздники Медовый, Ореховый и Яблочный Спасы?

Большинство людей знают про Медовый, Яблочный и Ореховый Спас. Самое интересное, что на самом деле таких праздников в православии нет. В православном календаре есть три праздника, посвященных Спасителю: 14 августа праздник в честь Креста Господня, 19 августа – Преображение Господне и 29 августа праздник в честь Нерукотворного образа Спасителя. В народном календаре это называется тремя Спасами, но в духовном календаре такого наименования мы нигде не встречаем. Получается парадоксально, но Яблочный Спас – это тот праздник, которого нет. То же самое с остальными «Спасами».

Что мы тогда празднуем?

Почему эти праздники в народном сознании превратились в Спасы? Давайте об этом поговорим. Мы празднуем три праздника, посвященные Спасителю. Дело в том, что 14 августа в Византии совершалось очень интересное действие. Крест Господень, который хранился в сокровищнице императора, проносили по городским улицам. При этом совершались молебны, богослужения и многие люди получали исцеление и хорошую благодатную помощь. В память об этом событии установлен праздник в честь Креста Господня. Полностью он называется Праздник изнесения честных древ Животворящего Креста Господня.

«На Преображение Господне мы вспоминаем день, когда Христос преобразился перед своими учениками» Фото: © «Татар-информ»

Преображение Господне и праздник в честь Нерукотворного Образа (Убруса)

Что празднует Церковь в Яблочный Спас 19 августа?

На Преображение Господне мы вспоминаем день, когда Христос преобразился перед своими учениками. Он зашел на гору Фавор, взял с собой троих учеников: Петра, Иакова и Иоанна. Отсюда, кстати, слово «фаворит», то есть тот, кто приближенный, кто был на горе Фавор. Тогда Спаситель преобразился перед своими учениками. Они описывают это так: «Его лицо стало бело, как снег», – и они увидели то, что не могли передать словами. Единственное, что сказал апостол Петр: «Господи, хорошо нам здесь быть».

Что празднует Церковь в Ореховый Спас 29 августа?

Это праздник в честь Нерукотворного Образа (Убруса) – это воспоминание об историческом событии, связанном с этим Образом, с его передачей правителю Авгару, и одновременно это праздник в честь Спасителя.

Почему праздники назвали Спасами?

На самом деле, это неблагодарное дело – пытаться находить причины и корни разных народных традиций. Но, по всей видимости, потому, что эти праздник посвящены Спасителю: общий корень – «Спас». Но почему же они называются медовыми, яблочными и ореховыми? Потому что в эти дни церковного календаря освящается новый урожай.

«В эти дни по церковному уставу можно освящать мед, который появляется к этому времени, и освящать яблоки и виноград, потому что они к этому времени созревают» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы не ждем, когда созреют первые яблоки, мы просто приходим в магазин и покупаем»

В чем смысл освящения урожая?

Мы, современные люди, утратили этот смысл. Мы не ждем, когда созреют первые яблоки, мы не ждем, когда будут первые плоды винограда, мы просто приходим в магазин и покупаем. При желании можно покупать арбузы в январе совершенно спокойно. Да, дорого, безвкусно, но можно. А человеку из прошлого, не живущему в таких условиях, нужно было дождаться урожая, и для него это было великим событием. Человек благодарил Бога: он приходил в храм и приносил урожай для освящения. Слово «освящение» однокоренное со словом «посвящение». Освящая что-либо, мы это посвящаем Богу и благодарим его за то, что этот урожай у нас есть. Если делать это аллегорически сейчас, то мы действительно благодарим Бога, но не за то, что виноград в нашей полосе вырос, а хотя бы за то, что есть возможность эти виноградные плоды приобрести.

Можно ли в эти праздники освящать урожай?

Действительно, в эти дни по церковному уставу можно освящать мед, который появляется к этому времени, и освящать яблоки и виноград, потому что они к этому времени созревают. Есть молитва на освящение меда и молитва на освящение плодов винограда или яблок. И вот тут в народном сознании происходит какое-то соединение: праздники в честь Спасителя соединяются с тем, что что-то освящается, – получается что-то странное: какой-то Яблочный Спас и другие Спасы.

«Если мы спросим у среднестатистического человека, знает ли он Яблочный Спас, он скажет, что конечно, знает» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Человек не осознает красоту этих праздников и максимально приземляет до освящения яблок»

Почему Церковь против Спасов?

Почему церковь выступает против таких наименований? Во-первых, это дискуссионно: есть священники и миряне, которые считают, что нужно их воцерковить. Я отношусь к этому с большим сомнением. Уже много веков мы пытаемся эти праздники воцерковить, но пока это воцерковление не наступило. Если мы спросим у среднестатистического человека, знает ли он Яблочный Спас, он скажет, что конечно, знает, но если мы спросим, знает ли он про Преображение Господне, то, скорее всего, положительного ответа мы не получим.

Поэтому опасность всех этих Спасов в том, что человек не осознает красоту этих праздников и максимально приземляет до освящения яблок. Подумайте только, какая красота всех этих церковных праздников и как несведущий сводит их к пищевым потребностям. К слову, в Церковном уставе нет молитвы на освящение орехов. Поэтому нужно современным людям это все объяснять.

Кроме этого, есть самые дикие суеверия, связанные с этим праздниками. Например, считается, что кушать яблоки и виноград до освящения нельзя. И второе, если женщина когда-то делала аборт и съела яблоко до Спаса, то в Царствии небесном ее нерожденному ребенку не достанется яблочка. Это просто бред – другого слова я подобрать не могу. Если идти от противного, то получается, что в Раю существует пищевая цепочка, что там есть некое подобие тела, которое питается, то есть все то, что Православная церковь отрицает. Мы же не верим в это, всего этого не может быть в Царствии небесном.

«В Типиконе указано, что если кто-то из братии ухаживает за плодами винограда, но вкушает его раньше освящения, то, поскольку он проявил нетерпение, он не должен до конца этого месяца виноград вкушать» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Человек должен благодарить Бога, даже если этот урожай он вырастил не сам, а просто купил в магазине»

Можно ли есть урожай до освящения?

В Типиконе указано, что если кто-то из братии ухаживает за плодами винограда, но вкушает его раньше освящения, то, поскольку он проявил нетерпение, он не должен до конца этого месяца виноград вкушать. Такая была маленькая епитимья. Но современные люди доводят это до какого-то полного маразма, связывают это с абортами, еще с чем-то. Поэтому, дорогие друзья, призываю вас всех к адекватности и стремлению понять, во что верит Православная церковь. Какая же высота в понимании того, что Бог преобразился и показал частичку Рая, и какая же низость в вере в различные суеверия.

Как правильно освящать урожай?

Мы должны приносить урожай на освящение с чувством благодарности к Богу. Может быть, современному человеку сложно осознать радость от нового урожая, мы привыкли закупаться в массмаркетах, закупаться на неделю вперед. Но человек должен сохранять благодарность Богу, даже если мы этот урожай вырастили не сами и просто приобрели в магазине. Все равно нужно поблагодарить Господа за то, что он дал нам такую возможность.

Освящать можно практически всё, что произрастает: арбузы, ягоды и так далее. Самое главное, соблюдать разумность и адекватность.

Фото на анонсе: «Татар-информ»

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Свои вопросы на тему православия оставляйте в окне под текстом – отец Александр даст на них подробные ответы в следующих выпусках видеоподкастов «Кофе с батюшкой» или «Батюшка против» на сайте «Татар-информа».

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