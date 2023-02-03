«Таких дружб очень мало»: Ратуша приняла пьесу «Два огромных человека. Шаляпин и Горький»

Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Казанской Ратуше состоялся показ литературно-музыкального спектакля «Два огромных человека. Шаляпин и Горький», созданного специально для столицы Татарстана к расширенной программе XLI Международного оперного фестиваля имени Шаляпина.

«Это очень интересный жанр, по-английски он называется documentary – [постановка] по реальным, документальным материалам. Это мой фасончик, как я говорю. Спектакль раскрывает необычную дружбу [двух великих людей русской культуры]. В истории таких дружб очень мало. Дружили Шаляпин и Горький несколько десятков лет и потом, к сожалению, дружба завершилась достаточно минорно. Эти этапы большого пути мы раскрываем в спектакле. Это очень интересно, это конфликт, это драма, очень тяжелая в каком-то смысле история. И вместе с тем очень светлая, потому что эти люди были соратниками и друзьями, и, наверное, это главное», – сказала в интервью «Татар-информу» автор идеи и сценария постановки, музыкальный обозреватель, лауреат премии Москвы в области журналистики Ольга Русанова.

Роль Шаляпина в постановке исполнил уроженец Казани, заслуженный артист Татарстана, солист московского музыкального театра «Геликон-опера» Алексей Тихомиров. В роли Горького предстал молодой артист Качаловского театра Иван Крушин. Зал Казанской Ратуши был выбран для показа спектакля неспроста: в этом зале (в XIX и начале XX веков это был зал Дворянского собрания) Федор Шаляпин выступал с концертами, приезжая в Казань на гастроли.

«Времени на подготовку было очень немного – приглашение, текст я получил в конце декабря. Помогло, что я давно был знаком с биографией Горького, с его жизнью. Мой любимый спектакль в театре Качалова – «Васса». В нашей же постановке мы хотели показать, как два русских мужика, во многом похожих, но и разных, встретились, как так совпало, что, казалось бы, такие противоположности дружат… Для простого человека Шаляпин и Горький – абсолютно разные люди, но столько совпадений в их биографиях, столько того, чего быть не могло, [а оно было]. Мы хотели показать дружбу вопреки и то, почему в какой-то момент их видение мира разошлось. Я отталкивался от этого в работе над ролью. Важно было направить биографию в нужное русло: мой Горький не злится, что Шаляпин остался за границей, а сочувствует, что, ты, друг мой Федор, не понял великую мысль. Через это сочувствие наш спектакль и решен. Мысленно они до конца остались друзьями», – рассказал актер Иван Крушин.

Постановку реализовала оперный режиссер Ляйсан Сафаргулова – сотрудник Башкирского государственного театра оперы и балета, победитель международного конкурса оперных режиссеров «Нано-опера», организованного московским музыкальным театром «Геликон-опера».

«Я искала как можно больше драматических моментов, столкновений этих людей, где можно было сделать не просто обращение героев к залу письмами, а чтобы они могли напрямую встретиться и поговорить. И такие моменты мы нашли, мне кажется, очень удачно нашли. В драматических фрагментах выявляется и актерское мастерство, и взаимоотношения персонажей, чтобы документальная постановка не была просто литературной сводкой», – пояснила режиссер.

Будет ли у постановки «Два огромных человека. Шаляпин и Горький» гастрольное будущее, станет ли она одним из пунктов репертуара какого-либо казанского театра или будет сначала доработана до спектакля более крупной и академической формы, режиссер и автор идеи ответить затруднились.

Напомним, 13 февраля отмечается 150 лет со дня рождения Федора Шаляпина. Подробнее о том, как это событие будут отмечать в Казани, читайте в материале «Татар-информа».