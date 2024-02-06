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Newsweek допустил, что Такер Карлсон взял интервью у Владимира Путина
Бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон в ходе своего визита в Москву мог встретиться с Президентом России Владимиром Путиным и взять у него интервью. Об этом пишет американский журнал Newsweek.
Издание ссылается на пост объявленного Министерством юстиции РФ иностранным агентом российского журналиста Алексея Венедиктова* в социальной сети X (прежде Twitter), «Как я понимаю, Такер Карлсон добился желаемого», — заявил он в своем микроблоге.
При этом у Newsweek нет никаких иных подтверждений, что Карлсон действительно взял интервью у Путина. Журнал запросил у бывшего ведущего Fox News комментарий по электронной почте.
Стоит отметить, что еще в августе 2023 года стало известно о «большом желании» Такера Карлсона взять интервью у Владимира Путина.
* Признан физическим лицом, исполняющим функции иностранного агента.
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