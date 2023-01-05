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Экономика
5 января 2023  10:16

Власти Тайваня расширили список товаров, запрещенных поставлять в Россию

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Власти Тайваня решили вновь ужесточить контроль над экспортом продукции машиностроения и химии в Россию. Об этом сообщила радиостанция ICRT, ссылаясь на экономическое ведомство острова. 

Речь идет о расширении перечня товаров, в отношении которых действует строгий экспортный контроль и вводятся ограничения в случае поставок в РФ и Беларусь. Подобный шаг направлен на предотвращение экспорта товаров и технологий двойного назначения, которые потенциально можно использовать в военных целях.

В список вошла номенклатура товаров химической и металлургической промышленности, машиностроения, а также предметы, которые могут быть использованы силовыми структурами, передает ТАСС.

В апреле и мае 2022-го Тайвань вводил экспортные ограничения на поставки высокотехнологичной полупроводниковой продукции.

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