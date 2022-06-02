Тайвань запретил поставлять в Россию микросхемы разрядностью свыше 32 бит

Власти Тайваня утвердили запрет на экспорт в Россию и Белоруссию микрочипов, определенного уровня. Об этом сообщило местное издание Digitimes.

По информации издания, список высокотехнологичных товаров, которые теперь запрещено поставлять Москве и Минску соответствует пунктам 3-9 Вассенаарских договоренностей (этот документ регламентирует контроль над торговлей вооружениями и товарами двойного назначения).

Запрещен экспорт чипов, подходящих хотя бы по одному из следующих параметров:

уровень быстродействия 5 гигафлопс и выше;

разрядность свыше 32 бит;

тактовая частота свыше 25 МГц;

скорость передачи хотя бы одного из портов устройства свыше 25 Мбайт/с;

более 144 контактов микросхемы

базовое время задержки менее 0,4 нс.

Также Тайвань запретил ввозить оборудование, позволяющее производить соответствующие микросхемы.

Полупроводники – основная статья экспорта Тайваня. За прошлый год поставки чипов заняли долю в 32% от общего объем а экспорта в стоимостном выражении. Основными рынками сбыта являются Китай, Гонконг, Сингапур и США.

Ранее стало известно, что Евросоюз утвердил шестой пакет антироссийских санкций. Также санкционный список расширил Минфин США.