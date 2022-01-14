Тайну «Новогоднего детектива» в Бугульминском драмтеатре разгадали 10 тыс. зрителей

Бугульминский драматический театр им. А.В. Баталова в новогоднюю кампанию посетили почти 11 тыс. человек. Об этом ИА «Татар-информ» рассказала завлит театра Юлия Исмагилова.

«Новогодняя кампания в театре стартовала 21 декабря и завершилась 9 января. Дети смотрели сказку „Новогодний детектив“. Всего она вышла к зрителям 44 раза. Представление посмотрели около 10 тыс. человек. Для взрослых с 3 по 9 января показали пять комедий, на которые пришли 706 человек», — уточнила собеседница агентства.

Традиционно в Старый Новый год в театре разбирают новогоднюю елку, которая практически месяц простояла в фойе. Высота искусственной красавицы — 3 метра. Сегодня ее упакуют в коробки и отправят на склад.

Каждый год новогоднее дерево наряжают по-новому. В этом году елка в театре была оформлена в красных и золотых тонах, на ней не было мишуры, зато она была украшена фигурками животных, символизирующих годы по восточному календарю. Фигурки изготавливают бутафоры, также они создали большинство шариков для елки.

В театре также проходит разбор украшений в фойе, вернутся на место стеллажи — в них разместится новая музейная экспозиция. Для зрителей будут выставлены программки, афиши прошлого века. В рамках Года цифровизации, объявленного в Татарстане, началась работа по оцифровке печатной продукции времен, когда компьютеров еще не было.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Бугульминский драмтеатр представил премьеру «Скрипка Ротшильда» о жизни и смерти.