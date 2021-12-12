Бугульминский драмтеатр представил премьеру «Скрипка Ротшильда» о жизни и смерти

Фото предоставлены Юлией Исмагиловой.

В Бугульминском драмтеатре имени А.В. Баталова состоялась премьера спектакля «Скрипка Ротшильда». Автором инсценировки по рассказу Антона Чехова и режиссером выступил Владимир Кузнецов, который по приглашению приехал из владимирского театра драмы. Об этом ИА «Татар-информ» рассказала завлит театра Юлия Исмагилова.

В постановке задействованы четыре актера: трое мужчин — заслуженный и народные артисты Татарстана и актриса Лейсан Хабибуллина. Их задача рассказать за 75 минутт историю гробовщика Бронзы. В спектакле они и главные герои, и жители города, и души умерших.

В сборнике рассказов Чехова «Скрипка Ротшильда» занимает всего две-три страницы. Но в само произведение вложены колоссальные смыслы о жизни и смерти. Режиссер Владимир Кузнецов рассказывает, что здесь впервые звучит фраза «пропала жизнь». Ее потом скажет Иван Войницкий, герой пьесы «Дядя Ваня».

Фото предоставлено Юлией Исмагиловой.

«Здесь берут истоки мотивы вопросов „Зачем я живу? Для чего мы страдаем?“ с попыткой оглянуться на жизнь и начать осознание, что она прошла не зря, не за понюшку табаку. Это сложные вопросы. Но чем раньше начнешь себе их задавать, тем лучше», — уверен постановщик.

По словам Юлии Исмагиловой, баталовцы давно не обращались к творчеству Чехова, хотя в театре много постановок по русской классике.

Сегодня иллюстрация произведений школьной литературы особенно актуальна, особенно с введением «Пушкинской карты». Держатели карты уже начали приобретать билеты на «Скрипку Ротшильда». В декабре на этот спектакль билетов уже нет, они выкуплены полностью.

Фото предоставлено Юлией Исмагиловой

«В общей сложности, в текущем театральном сезоне зрители увидят пять премьер», — отметила завлит театра.

Напомним, программа популяризации культурных мероприятий «Пушкинская карта» стартовала по инициативе Президента РФ Владимира Путина 1 сентября 2021 года. Ей могут воспользоваться молодые люди от 14 до 22 лет для приобретения билетов в театры, музеи, на выставки и в концертные залы за счет государства.