Тайная вечеря в резьбе по дереву, грузин-Петр I: Казань собрала последователей Пиросмани

В Музее Горького и Шаляпина с грузинскими песнями и танцами открылась выставка десяти художников наивного жанра, посвященная 160-летию выдающегося классика наивной живописи, художника-самоучки Нико Пиросмани (1862 – 1918).

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Авторы из Казани, Москвы, Перми представили в проекте «Я родился весной…» (а Пиросмани появился на свет 17 (5) мая) четыре десятка работ. Причем наивной, как показала выставка, может быть не только живопись. В одной из витрин посетители увидели творения в жанре «скульптура малых форм» (все они умещаются на ладони, например, фигурка стучащего на пороге в дверь мужчины). Еще двое художников представили произведения в тематике известного столичного проекта «После иконы»: здесь и весьма условная «Тайная вечеря», вырезанная в дереве как барельеф, и Лев Толстой с нимбом в лодке от казанского автора Сергея Максимова, и картины-иконы московского художника Дмитрия Бухрова, выполненные на грубых, неровных, вертикально вытянутых досках без обрамления, но с явной ассоциативной отсылкой к ранней иконографии.

Увидят посетители музея на выставке, конечно, и характерные для наивного искусства яркие живописные работы. Виктор Тимофеев представил абстрактно-ассоциативную серию «Пастернак», «Мандельштам», «Толстой». Выделяется на вернисаже картина пермского автора Юрия Лапшина «Анри Руссо» или, например, Елизаветы Юшковой (также из Перми) – «Циц», сюжет которой объединяет сказочные образы сродни избушке на курьих ножках и лукавого. Одна из картин Гульнары Шакировой называется «Грузин», однако персонаж в некоторой степени напоминает Петра I.

Елизавета Юшкова «Циц» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Наивное искусство всегда отличает особая искренность, граничащая с детской непосредственностью. Для меня Пиросмани является эталоном стиля данного направления. И в этих работах ощущается особая одухотворенность, особое тепло, которое наконец пришло в наш город. Пусть они согревают посетителей нашего музея», – сказала на открытии выставки директор Музея Горького и Шаляпина Марианна Гаврилова.

Многонациональный коллектив авторов и гостей вернисажа, как образ многогранной России и как параллель с дружелюбием грузинского народа и многолюдностью грузинских рынков отметил заместитель председателя Союза художников РТ Мударис Мингазов.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Тбилиси очень многогранный, многонациональный город, чем-то похож на Татарстан. Картины Нико Пиросмани посмотреть всегда приятно и весело, это тот позитив и миролюбие, которые он передал нам. А его работы – это его памятник и его награда», – подчеркнул представитель грузинской диаспоры Георгий Курлиани.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»





С открытием выставки художников-наивистов, приуроченной к юбилею Пиросмани, Музей Горького и Шаляпина стал «горячей точкой наивного искусства в мире» претензионно заявил известный казанский классик-современник наивной живописи Альфрид Шаймарданов.

«Поздравлю с пресной выставкой – с яркими красками, которые затекают в сердце! Это весна, это солнце, это такие хорошие впечатления», – сказал Сергей Максимов, представивший на выставку три своих работы в тематике «после иконы».

Выставка «Я родился весной…» в Музее Горького и Шаляпина будет принимать посетителей до 10 июля.