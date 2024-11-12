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Таиланд получил приглашение стать страной — партнером БРИКС
Власти Таиланда получили приглашение присоединиться к БРИКС как страна-партнер. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на дипломатический источник.
«Да, Таиланд был приглашен стать партнером», — подтвердили агентству.
Ранее официальное согласие на партнерство с БРИКС дала Белоруссия. Всего по итогам саммита в Казани приглашения получили 13 стран. Помимо уже упомянутых Таиланда и Белоруссии это Казахстан, Турция, Алжир, Узбекистан, Куба, Боливия, Малайзия, Индонезия, Уганда, Нигерия и Вьетнам.
Саммит в Казани проходил с 22 по 24 октября текущего года. Он собрал делегации более чем 30 государств, причем свыше 20 стран были представлены на высшем уровне.
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