Таиланд получил приглашение стать страной — партнером БРИКС

Власти Таиланда получили приглашение присоединиться к БРИКС как страна-партнер. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на дипломатический источник.

«Да, Таиланд был приглашен стать партнером», — подтвердили агентству.

Ранее официальное согласие на партнерство с БРИКС дала Белоруссия. Всего по итогам саммита в Казани приглашения получили 13 стран. Помимо уже упомянутых Таиланда и Белоруссии это Казахстан, Турция, Алжир, Узбекистан, Куба, Боливия, Малайзия, Индонезия, Уганда, Нигерия и Вьетнам.

Саммит в Казани проходил с 22 по 24 октября текущего года. Он собрал делегации более чем 30 государств, причем свыше 20 стран были представлены на высшем уровне.