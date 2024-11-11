Белоруссия официально стала партнером БРИКС

Белоруссия официально присоединилась к БРИКС в качестве страны-партнера. Об этом со ссылкой на МИД страны сообщает ТАСС.

В ведомстве отметили, что письмо, в котором говорится о готовности подключиться к БРИКС, 5 ноября подписал Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Документ уже был передан РФ во время встречи министра иностранных дел республики Максима Рыженкова и посла РФ Бориса Грызлова.

«Официальный ответ на письменное приглашение является обязательным элементом согласованной государствами-членами процедуры получения партнерского статуса. Именно с этого момента страна официально считается партнером БРИКС», — объяснили во внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, что по итогам саммита БРИКС в Казани статус государств-партнеров получили 13 государств. Помимо Белоруссии, это Турция, Казахстан, Узбекистан, Алжир, Боливия, Куба, Индонезия, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда и Вьетнам.

Саммит в столице Татарстана проходил с 22 по 24 октября 2024 года. Он собрал делегации более чем 30 государств, свыше 20 из них были представлены на высшем уровне.