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Белоруссия официально стала партнером БРИКС
Белоруссия официально присоединилась к БРИКС в качестве страны-партнера. Об этом со ссылкой на МИД страны сообщает ТАСС.
В ведомстве отметили, что письмо, в котором говорится о готовности подключиться к БРИКС, 5 ноября подписал Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Документ уже был передан РФ во время встречи министра иностранных дел республики Максима Рыженкова и посла РФ Бориса Грызлова.
«Официальный ответ на письменное приглашение является обязательным элементом согласованной государствами-членами процедуры получения партнерского статуса. Именно с этого момента страна официально считается партнером БРИКС», — объяснили во внешнеполитическом ведомстве.
Напомним, что по итогам саммита БРИКС в Казани статус государств-партнеров получили 13 государств. Помимо Белоруссии, это Турция, Казахстан, Узбекистан, Алжир, Боливия, Куба, Индонезия, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда и Вьетнам.
Саммит в столице Татарстана проходил с 22 по 24 октября 2024 года. Он собрал делегации более чем 30 государств, свыше 20 из них были представлены на высшем уровне.
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