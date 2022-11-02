Таиланд планирует начать прием карт российской платежной системы «Мир»

В скором времени в Таиланде может начаться прием карт российской платежной системы «Мир». Либо для туристов из РФ заработают альтернативные варианты, сообщает ТАСС со ссылкой на посла Таиланда в России Сасивата Вонгсинсавата.

«Мы надеемся, что вскоре платежная система "Мир" или альтернативные варианты заработают, и это послужит увеличению турпотока, объемов торговли и обмена услугами между двумя нашими странами», – подчеркнул собеседник агентства.

По его словам, сейчас стороны проводят переговоры, касающиеся реализации данного проекта. Однако принятие решения задерживается из-за санкций. «Несмотря на эти сложности, тайские и российские поставщики услуг находятся в контакте, чтобы найти альтернативные решения по этой теме», – заметил посол королевства.

Напомним, что банки разных стран начали приостанавливать работу с картами «Мир» после угроз США о введении санкций. Так, обслуживание приостановлено банками в Турции, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Таджикистане.