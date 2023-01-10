Таиланд отказался от плана требовать у туристов сертификаты о вакцинации от Covid

Власти Таиланда отказались от плана требовать от пассажиров, собирающихся посетить королевство, предъявлять при посадке в самолет сертификат о вакцинации против коронавируса Covid-19. Об этом со ссылкой на телеграмму Управления гражданской авиации Таиланда (CAAT) сообщает ТАСС.

Правила Министерства здравоохранения стран изменены, от международных пассажиров «вакцинация больше не требуется», отмечается в документе.

Вместе с тем приезжающие из стран, где требуется наличие ПЦР-теста для въезда, «могут иметь медицинскую страховку с покрытием не менее 10 тыс. долларов на лечение коронавируса», хотя ее отсутствие и не может стать причиной для отказа в посадке на борт.

Дело в том, что по прибытии в Таиланд может проводиться выборочная проверка наличия медицинской страховки у пассажиров из указанных выше стран. При отсутствии полиса его будет необходимо приобрести до прохождения иммиграционного контроля.

От проверки наличия медстраховки освобождаются владельцы таиландских паспортов и транзитные путешественники. Впрочем, любому пассажиру, у которого в воздухе появились симптомы Covid-19, рекомендовано пройти тестирование после прилета.

Таким образом, анонсированное ранее правило о предъявлении при посадке на рейс в Таиланд сертификата о вакцинации против коронавируса, справки о перенесенной в течение шести месяцев болезни или документа о противопоказаниях к вакцинации действовало всего лишь около суток.