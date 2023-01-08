Таиланд с 9 января вновь начнет требовать у туристов сертификаты о вакцинации от Covid

С 9 января и как минимум до конца этого месяца пассажиры, летящие в Таиланд, должны будут предъявлять при посадке на рейс сертификат о вакцинации против коронавируса Covid-19. Об этом пишет газета Bangkok Post со ссылкой на Управление гражданской авиации Таиланда (CAAT).

Новация затронет все рейсы, которые прибывают в страну позже 1.00 9 января (21.00 8 января по Москве). Требование относится только к лицам старше 18 лет.

Помимо сертификата о вакцинации, можно будет предъявить справку, что турист переболел коронавирусом в течение последних шести месяцев, или документ, подтверждающий противопоказания к вакцинации.

«Авиакомпании будут нести ответственность за проверку соответствующих документов перед посадкой пассажиров <…>. Неясно, будут ли пассажиры обязаны снова предъявлять документы после приземления <…>», — замечает издание.

По информации CAAT, Таиланд принимает привитых 16 вакцинами, включая российские «Спутник V» и «Спутник Лайт», а также AstraZeneca, Pfizer, Moderna и ряд других.

Королевство в Юго-Восточной Азии перестало требовать сертификаты о вакцинации и другие Covid-документы с октября 2022 года. Тогда в Таиланде понизили уровень беспокойства относительно коронавируса с опасного до степени контролируемого инфекционного заболевания.

Причина нового ужесточения правил — рост заболеваемости SARS-CoV-2 в Китае. После того, как власти КНР в декабре прошлого года отменили существовавшие там с начала пандемии жесткие ограничения, для приезжающих из Китая ввели тестирование уже многие страны.

При этом министр здравоохранения Таиланда Анутин Чарнвиракул заявил, что любые правила, принятые в королевстве, не должны дискриминировать какую-либо конкретную страну.