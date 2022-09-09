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Ру Тат
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Общество
9 сентября 2022  15:06

Таиланд может начать прием карт «Мир» через два-три месяца

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Таиланд уже несколько месяцев обсуждает с Россией возможность использования карт «Мир». Ожидается, что платежная система начнет работать в королевстве не раньше чем через два-три месяца. Об этом РИА Новости рассказала исполнительный директор Туристического управления Таиланда Титипорн Маненате.

«Разговоры ведутся на уровне ЦБ двух стран уже три месяца. Вопрос для Таиланда новый, потому что никогда эта карта не упоминалась в банковских процессах. Наиболее реально, что это будет Сиамский коммерческий банк. Возможно, и другие. Но все это не раньше, чем через два-три месяца как минимум», — отметила она.

Специалист объяснила, что платежная система из РФ уже ведет соответствующие переговоры с Сиамским коммерческим банком.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что карты «Мир» также могут начать принимать в Китае и Египте.

#таиланд #платежная карта мир
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