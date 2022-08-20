Россия ведет переговоры с Китаем и Египтом об использовании платежной системы «Мир»

Российская платежная система «Мир» может быть внедрена в еще нескольких странах мира. Об этом в интервью ТАСС рассказал замглавы российского МИД Александр Панкин.

«Необоснованная блокировка всех российских клиентов со стороны крупнейших международных карточных платежных систем повысила приоритетность расширения географии использования карт „Мир“, — заявил Панкин. — Ведем активную работу в этом направлении».

Переговоры ведутся с Китаем, Индией, Египтом, Азербайджаном, Бахрейном, Мьянмой, Кубой, Таиландом, Нигерией и др.

На сегодняшний день платежной системой «Мир» можно воспользоваться в Абхазии, Армении, Беларуси, Турции, Казахстане, Вьетнаме, Киргизии, Южной Корее, Таджикистане, Узбекистане и Южной Осетии.

Санкционное давление на Россию увеличилось после того, как Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине.