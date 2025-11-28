Таджикистан стал самым популярным направлением для путешествий среди казанцев

Осенью 2025 года 18% авиазаказов с вылетом из Казани пришлось на заграничные направления. Об этом «Татар-Информу» сообщила руководитель пресс-службы сервиса OneTwoTrip Елена Шелехова.

«За границу чаще всего летали в Таджикистан (18%), Турцию (15%), Узбекистан (9%), Армению (8%) и Азербайджан (6%). Средняя стоимость билета за рубеж составила 24 900 рублей на человека в одну сторону», – рассказала она.

Что касается внутреннего туризма, чаще всего жители Казани посещали Москву – на нее пришлось 45% от общего числа авиазаказов. На втором месте по популярности оказался Санкт-Петербург (22%), а на третьем – Сочи (9%).

«82% авиазаказов с вылетом из Казани осенью 2025 года приходятся на Россию. Средняя стоимость перелета на одного пассажира в одну сторону по стране составила 7 300 рублей», – добавила Шелехова.