news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 28 ноября 2025 12:00

Таджикистан стал самым популярным направлением для путешествий среди казанцев

Читайте нас в
Телеграм

Осенью 2025 года 18% авиазаказов с вылетом из Казани пришлось на заграничные направления. Об этом «Татар-Информу» сообщила руководитель пресс-службы сервиса OneTwoTrip Елена Шелехова.

«За границу чаще всего летали в Таджикистан (18%), Турцию (15%), Узбекистан (9%), Армению (8%) и Азербайджан (6%). Средняя стоимость билета за рубеж составила 24 900 рублей на человека в одну сторону», – рассказала она.

Что касается внутреннего туризма, чаще всего жители Казани посещали Москву – на нее пришлось 45% от общего числа авиазаказов. На втором месте по популярности оказался Санкт-Петербург (22%), а на третьем – Сочи (9%).

«82% авиазаказов с вылетом из Казани осенью 2025 года приходятся на Россию. Средняя стоимость перелета на одного пассажира в одну сторону по стране составила 7 300 рублей», – добавила Шелехова.

читайте также
Осенний сезон: несмотря на задержки рейсов, татарстанцы стали путешествовать чаще
Осенний сезон: несмотря на задержки рейсов, татарстанцы стали путешествовать чаще
#путешествия #туризм #авиаперевозки
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Минниханов утвердил треть нового состава Общественной палаты Татарстана

Минниханов утвердил треть нового состава Общественной палаты Татарстана

27 ноября 2025
«Погодная аномалия просто зашкаливает»: когда в Татарстан придет зима и ляжет снег?

«Погодная аномалия просто зашкаливает»: когда в Татарстан придет зима и ляжет снег?

27 ноября 2025