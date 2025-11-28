Осенний сезон: несмотря на задержки рейсов, татарстанцы стали путешествовать чаще
Большинство авиазаказов приходится на внутренние направления
Вопреки регулярным задержкам авиарейсов, татарстанцы этой осенью не отказались от путешествий. Более того, их стало больше, чем в прошлом году. 82% авиазаказов приходятся на внутренние направления. В топе Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Что касается выезда за рубеж, эксперты «Татар-информа» разошлись во мнениях.
«Ковер» не помешал путешествиям
Этой осенью жители Татарстана традиционно чаще всего путешествовали по России – 82% авиазаказов из Казани пришлось именно на внутренние направления. Об этом «Татар-информу» сообщила руководитель пресс-службы сервиса OneTwoTrip Елена Шелехова.
«Средняя стоимость перелета на одного пассажира в одну сторону по стране составила 7300 рублей. В топе внутренних направлений Москва (45% авиазаказов), Санкт-Петербург (22%) и Сочи (9%)», – добавила она.
По данным сервиса, среди зарубежных направлений по количеству перелетов лидируют Таджикистан (18%), Турция (15%), Узбекистан (9%), Армения (8%) и Азербайджан (6%). Однако глава Ассоциации туристических агентств Татарстана Рамиль Мифтахов в беседе с «Татар-информом» озвучил иную статистику, которая включает в себя исключительно туристический поток.
«Осенью самый большой поток туристов из Татарстана традиционно направлялся в Турцию. Бархатный сезон там продолжался до конца октября – начала ноября, и это было самое массовое направление», – считает Мифтахов.
На втором месте, по его мнению, находятся Арабские Эмираты – в неделю выполнялось около 15–18 рейсов из Казани. Затем следует Египет.
Главное отличие этого года – «стресс при перелетах», считает Мифтахов. Рейсы регулярно задерживались из-за ограничений и плана «Ковер». На удивление, это не сказалось на количестве путешественников – люди пересаживались в личные автомобили и на поезда.
«У людей возникает все больше и больше желания куда-то ездить – даже на короткий срок. Этот год был непростым, а новое путешествие – это способ снять стресс», – объяснил глава ассоциации.
В Татарстан приезжают из Москвы, Санкт-Петербурга и соседних регионов
В то же время и сам Татарстан продолжает оставаться популярным направлением. По словам Шелеховой, большинство туристов прилетают из Москвы (54%), Санкт-Петербурга (14%) и Уфы (3%).
Руководитель пресс-службы добавила, что 1% авиабилетов в Казань оформлено в бизнес-классе. Средняя продолжительность поездки составляет четыре дня.
«В отелях туристы останавливаются в среднем на два дня, бронируя гостиницы по цене 8900 рублей за сутки. Скорее всего, они предпочитают передвигаться по республике в целях ознакомления с ее культурным наследием», – сказала она.
Чаще всего путешественники выбирают отели категории «четыре звезды» (33% заказов приходится на них), объекты размещения без звезд (апартаменты, хостелы, гостевые дома) интересуют в 29% случаев, на трехзвездочные отели приходится 27% бронирований, 6% – на отели категории «пять звезд», а 5% – категории «две звезды».
Загородные объекты ждут снега
Теплая погода положительно сказалась и на спросе на загородные объекты – загрузка глэмпингов Татарстана составляла 50–60%. При этом традиционно осенью этот показатель колеблется в пределах 40–50%, рассказал «Татар-информу» сооснователь глэмпинга Urman Camp Ильнар Хамидуллин.
«Если в целом взять осень, то она оказалась более теплой и сухой. И за счет этого загрузка была хорошей, особенно повлияли ноябрьские праздники», – обрисовал ситуацию Хамидуллин.
По его словам, осенью меняется структура туристического потока: если летом в татарстанские глэмпинги приезжают из удаленных городов вроде Москвы и Санкт-Петербурга, то в холодное время года основную часть гостей составляют жители самого Татарстана и близлежащих регионов.
«Особенность осеннего поведения гостей – большой запрос на тепло. Они хотят посидеть в бане, в чане, заказывают целые программы, смотрят фильмы перед камином. Настроены на уютный отдых», – озвучил он.
Главным сдерживающим фактором для начала зимнего сезона стал недостаток снега.
«Снега пока нет, и каждый гость пишет: «Мы ждем снег и тогда приедем». Именно эта зимняя атмосфера и покой – вот чего им хочется», – отметил Хамидуллин.
Несмотря на это, прогноз на декабрь остается оптимистичным благодаря предновогоднему ажиотажу, дням рождения и корпоративам, которые уже обеспечили высокий уровень бронирования на первую половину месяца.