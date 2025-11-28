Осенний сезон: несмотря на задержки рейсов, татарстанцы стали путешествовать чаще

Вопреки регулярным задержкам авиарейсов, татарстанцы этой осенью не отказались от путешествий. Более того, их стало больше, чем в прошлом году. 82% авиазаказов приходятся на внутренние направления. В топе Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Что касается выезда за рубеж, эксперты «Татар-информа» разошлись во мнениях.





Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Ковер» не помешал путешествиям

Этой осенью жители Татарстана традиционно чаще всего путешествовали по России – 82% авиазаказов из Казани пришлось именно на внутренние направления. Об этом «Татар-информу» сообщила руководитель пресс-службы сервиса OneTwoTrip Елена Шелехова.

«Средняя стоимость перелета на одного пассажира в одну сторону по стране составила 7300 рублей. В топе внутренних направлений Москва (45% авиазаказов), Санкт-Петербург (22%) и Сочи (9%)», – добавила она.

По данным сервиса, среди зарубежных направлений по количеству перелетов лидируют Таджикистан (18%), Турция (15%), Узбекистан (9%), Армения (8%) и Азербайджан (6%). Однако глава Ассоциации туристических агентств Татарстана Рамиль Мифтахов в беседе с «Татар-информом» озвучил иную статистику, которая включает в себя исключительно туристический поток.

«Осенью самый большой поток туристов из Татарстана традиционно направлялся в Турцию. Бархатный сезон там продолжался до конца октября – начала ноября, и это было самое массовое направление», – считает Мифтахов.

На втором месте, по его мнению, находятся Арабские Эмираты – в неделю выполнялось около 15–18 рейсов из Казани. Затем следует Египет.

Главное отличие этого года – «стресс при перелетах», считает Мифтахов. Рейсы регулярно задерживались из-за ограничений и плана «Ковер». На удивление, это не сказалось на количестве путешественников – люди пересаживались в личные автомобили и на поезда.

«У людей возникает все больше и больше желания куда-то ездить – даже на короткий срок. Этот год был непростым, а новое путешествие – это способ снять стресс», – объяснил глава ассоциации.

Средняя продолжительность поездки в Татарстан составляет четыре дня Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстан приезжают из Москвы, Санкт-Петербурга и соседних регионов

В то же время и сам Татарстан продолжает оставаться популярным направлением. По словам Шелеховой, большинство туристов прилетают из Москвы (54%), Санкт-Петербурга (14%) и Уфы (3%).

Руководитель пресс-службы добавила, что 1% авиабилетов в Казань оформлено в бизнес-классе. Средняя продолжительность поездки составляет четыре дня.

«В отелях туристы останавливаются в среднем на два дня, бронируя гостиницы по цене 8900 рублей за сутки. Скорее всего, они предпочитают передвигаться по республике в целях ознакомления с ее культурным наследием», – сказала она.

Чаще всего путешественники выбирают отели категории «четыре звезды» (33% заказов приходится на них), объекты размещения без звезд (апартаменты, хостелы, гостевые дома) интересуют в 29% случаев, на трехзвездочные отели приходится 27% бронирований, 6% – на отели категории «пять звезд», а 5% – категории «две звезды».

«Особенность осеннего поведения гостей – большой запрос на тепло. Они хотят посидеть в бане, в чане, заказывают целые программы» Фото: © Михаил Мордасов / РИА Новости

Загородные объекты ждут снега

Теплая погода положительно сказалась и на спросе на загородные объекты – загрузка глэмпингов Татарстана составляла 50–60%. При этом традиционно осенью этот показатель колеблется в пределах 40–50%, рассказал «Татар-информу» сооснователь глэмпинга Urman Camp Ильнар Хамидуллин.

«Если в целом взять осень, то она оказалась более теплой и сухой. И за счет этого загрузка была хорошей, особенно повлияли ноябрьские праздники», – обрисовал ситуацию Хамидуллин.

По его словам, осенью меняется структура туристического потока: если летом в татарстанские глэмпинги приезжают из удаленных городов вроде Москвы и Санкт-Петербурга, то в холодное время года основную часть гостей составляют жители самого Татарстана и близлежащих регионов.

«Особенность осеннего поведения гостей – большой запрос на тепло. Они хотят посидеть в бане, в чане, заказывают целые программы, смотрят фильмы перед камином. Настроены на уютный отдых», – озвучил он.

Главным сдерживающим фактором для начала зимнего сезона стал недостаток снега.

«Снега пока нет, и каждый гость пишет: «Мы ждем снег и тогда приедем». Именно эта зимняя атмосфера и покой – вот чего им хочется», – отметил Хамидуллин.

Несмотря на это, прогноз на декабрь остается оптимистичным благодаря предновогоднему ажиотажу, дням рождения и корпоративам, которые уже обеспечили высокий уровень бронирования на первую половину месяца.