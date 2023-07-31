news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Общество 31 июля 2023 18:48

Казанцам пообещали «как можно скорее» восстановить работу табло на остановках

Скопировать ссылку
news_top_970_100
Казанцам пообещали «как можно скорее» восстановить работу табло на остановках
Фото: © «Татар-информ»

Специалисты восстанавливают работу информационных табло на остановках в Казани. Они вышли из строя из-за сбоя на серверах системы диспетчерского мониторинга АСУ-Т, объясняет Комитет по транспорту исполкома города.

По Казани насчитывается 360 таких табло — 264 автобусных и 96 трамвайных. «Специалисты в настоящее время восстанавливают процессы и постараются завершить работу, как можно скорее», — рассказали РБК в пресс-службе комитета.

Напомним, что сбой в системе произошел 20 июля. Тогда на табло стала появляться некорректная информация о прибытии и времени ожидания общественного транспорта. Отследить его стало невозможно и в мобильном приложении «Казань транспорт».

#Транспорт #информационные табло #остановки #сбой в работе
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное