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Казанцам пообещали «как можно скорее» восстановить работу табло на остановках
Специалисты восстанавливают работу информационных табло на остановках в Казани. Они вышли из строя из-за сбоя на серверах системы диспетчерского мониторинга АСУ-Т, объясняет Комитет по транспорту исполкома города.
По Казани насчитывается 360 таких табло — 264 автобусных и 96 трамвайных. «Специалисты в настоящее время восстанавливают процессы и постараются завершить работу, как можно скорее», — рассказали РБК в пресс-службе комитета.
Напомним, что сбой в системе произошел 20 июля. Тогда на табло стала появляться некорректная информация о прибытии и времени ожидания общественного транспорта. Отследить его стало невозможно и в мобильном приложении «Казань транспорт».
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