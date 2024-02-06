Табачный бизнесмен, обманувший инвесторов на 40 млн: «Некоторые мне еще должны остались»

Советский суд Казани выслушал сегодня обвиняемого Раиля Урмитова

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Как лопался «табачный пузырь»

Советский суд Казани выслушал сегодня обвиняемого по делу о многомиллионном мошенничестве – основателя табачной сети Smoke bubbles Раиля Урмитова. «Табачный пузырь» Урмитова лопнул и вылился в уголовное дело на семь эпизодов мошенничества в крупном размере и десять эпизодов – в особо крупном размере.

По версии следствия, Раиль Урмитов насобирал с друзей и знакомых в долг 40 млн рублей – якобы на развитие бизнеса. Однако отдавать, как выяснилось позже, ничего не собирался. Раиль заводил знакомства с предпринимателями, втирался к ним в доверие, а затем предлагал им выгодную сделку – мол, у него есть преуспевающий магазин табачных изделий, сеть можно расширить, но для этого нужно закупить товар.

По версии следствия, каждому инвестору Урмитов обещал высокий доход – проценты с продаж. Основная часть вложившихся брали кредиты, некоторые отдавали ему свои собственные сбережения. По такой схеме одного из вложившихся бизнесменов он раздел на 12 млн рублей.

В руки оперативников он попал в мае 2021 года. Тогда же его арестовали и отправили в СИЗО. Бизнесмен настаивал и продолжает настаивать на том, что цели похитить деньги у него не было.

Перед началом заседания сегодня Урмитов вел себя спокойно, он уже не так стеснялся присутствия СМИ, как на старте дела. Основатель табачной сети подготовился к даче показаний, на сегодня дело насчитывает уже 18 эпизодов. Урмитов принес с собой распечатанный лист бумаги с заготовленным текстом. Перед тем как ему дали слово, адвокат подсудимого – Ильнур Хисамиев предоставил суду определение Арбитражного суда РТ о процедуре банкротства Урмитова.

Была ли процедура банкротства Раиля Урмитова завершена до конца, он не уточнил «Татар-информу». Однако сказал, что она проводилась. На сайте Арбитражного суда РТ действительно есть несколько определений – одно из последних от апреля 2022 года, из него следует, что Урмитов не смог профинансировать процедуру банкротства из-за отсутствия денег и имущества, поэтому Арбитражный суд прекратил производство по делу.

«Принимая во внимание выводы финансового управляющего, содержащиеся в представленном отчете, установив, что у должника отсутствует имущество и денежные средства, достаточные для финансирования процедуры банкротства, в отсутствие доказательств, свидетельствующих об ином, согласие на финансирование кредиторы не изъявили, суд пришел к выводу о недостаточности имущества должника для осуществления расходов по делу о банкротстве, в связи с чем прекращает производство по делу», – сказано в определении.

Однако уже через месяц после этого определения Арбитражный суд вынес еще одно. Заявитель попросил внести его в реестр кредиторов в рамках дела о признании банкротом Раиля Урмитова. Кредиторы требовали с Урмитова 14 млн рублей. Однако впоследствии заявитель от своего ходатайства отказался.

«Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 18 июля 2021 года в отношении Раиля Урмитова введена процедура реструктуризации долгов», – сказано в определении Арбитражного суда РТ.

Раиль Урмитов вину признает частично – только тот факт, что действительно брал деньги у знакомых. Однако, по его словам, некоторые из них еще остались ему должны Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Меня под угрозой насилия заставили писать расписки»

Приобщив документы, судья дала высказаться Раилю Урмитову. Вину он признает частично – только тот факт, что действительно брал деньги у знакомых. Однако, по его словам, некоторые из них еще остались ему должны.

«Деньги я не смог вернуть из-за определенных обстоятельств. В 2020 году у меня отняли всю табачную продукцию, которая была в обороте, в рамках другого уголовного дела о незаконном предпринимательстве. Помимо этого, я получил наказание в виде штрафа в 200 тысяч рублей, его я своевременно оплатил. Данное обстоятельство сильно пошатнуло мое финансовое положение», – сказал подсудимый.

Крахом своего бизнеса и возврата долгов Урмитов назвал свое задержание. По его словам, это «завязало» ему руки.

«Я лишился свободы и не смог вернуть средства потерпевшим. Если бы потерпевшие массово не обратились в полицию, то я уверен, что уже со всеми бы расплатился, реанимировав свой бизнес. Потерпевших я не обманывал, они сами передавали мне деньги, так как до изъятия табачной продукции никакого финансового риска для них не было», – сказал он суду.

Добила бизнес Раиля Урмитова, по его словам, пандемия Covid-19 – из-за того, что действовал запрет на курение кальяна и табачной продукции, которую он продавал.

«Умысла на хищение у меня не было. Я был обычным предпринимателем», – рассказал основатель табачной сети.

Урмитов уверяет, что несколько потерпевших преувеличили информацию о количестве денег, которые он у них взял. А некоторые из них, например, остались еще и должны ему. Раиль Урмитов рассказал суду о том, что несколько человек из тех, кто признаны потерпевшими в этом деле, похитили его. После обсуждения финансовых дел в одном из торговых центров, по его словам, несколько потерпевших силой посадили его в машину и увезли в компьютерный клуб в Азино – по словам Урмитова, его били по затылку и заставили писать денежные расписки на разные даты.

Урмитов рекомендовал обратить внимание на то, что все расписки написаны в одну и ту же ночь одной шариковой ручкой, хотя на них стоят разные даты. Полиции он об этом не рассказал, так как ему якобы угрожали и он боялся за свою жизнь и безопасность своей семьи.