Табачное дело с аферой на 40 млн: как казанский бизнесмен кинул своих инвесторов

На скамье подсудимых в Советском районном суде оказался казанский бизнесмен Раиль Урмитов. Уголовное дело с 17 эпизодами о мошенничестве почти на 40 миллионов рублей сегодня должен был начать рассматривать суд, однако до старта процесс так и не дошел. Выяснилось, что подсудимый не успел подготовиться к заседанию, процесс отложили.

Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Раиль Урмитов – владелец сети табачных магазинов в Казани. Именно так он представлялся своим знакомым, когда предлагал им вложиться в его бизнес. Чаще всего мужчина заводил знакомства с предпринимателями, втирался к ним в доверие, а затем предлагал им выгодную сделку: мол, у него есть преуспевающий магазин с табачными изделиями, сеть можно расширить, но для этого нужно закупить товар.

«Каждому инвестору Урмитов обещал высокий доход, проценты с продаж. Основная часть вложившихся брали кредиты, некоторые отдавали ему свои собственные сбережения», – рассказал государственный обвинитель.

Некоторые суммы, которые получал Урмитов, поражали своими размерами. К примеру, в числе обманутых оказался бизнесмен, который прогорел на 12 миллионов рублей.

Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

«Чтобы отвести от себя подозрения, подсудимый скидывал своим инвесторам отчеты с продаж табачных изделий, даже перечислял им некоторые проценты. Затем, когда выплаты прекратились, он стал ссылаться на то, что не может выполнить свои обязательства, так как началась процедура банкротства», – добавил прокурор.

В руки оперативников Урмитов попал в мае 2021 года. Тогда же его арестовали и отправили в СИЗО. Свою вину бизнесмен не признает, настаивает на том, что цели похитить деньги у него не было. На следующем заседании планируют огласить обвинительное заключение, после чего обманутые инвесторы смогут рассказать суду детали табачной аферы.