Т-89 и подбитый «Салават»: почему Лукоянов стал у Билла символом ренессанса «Ак Барса»

Две шайбы в трех матчах, решающий залп по уфимскому «Салавату Юлаеву» «терминатора» Артема Лукоянова. Пожалуй, этот старожил «Ак Барса» больше всех прибавил в логове «барсов» после возвращений Зинэтулы Билялетдинова к штурвалу казанского клуба. И дело тут не столько в голах. Подробнее — в материале «ТИ-Спорт».

Вчера Лукоянов выполнил свою и чужую работу в «Ак Барсе»

Фото: ak-bars.ru

Т-89: ключевые характеристики модели

«Спасибо болельщикам за шикарную атмосферу на трибунах, нас гнали вперед. Тяжелый соперник, было чувство, что игра уровня плей-офф. В третьем периоде «Салават» взвинтил темп, мы перестроились, где-то играли на оборону, пришлось отбрасывать шайбу. Хорошая игра, давно не было такого драйва. В «Зеленом дерби» на кону стоит всё, любой бросок опасен, внутри всё трепещет. Очень соскучился по такому накалу», - сказал Артем Лукоянов в раздевалке после победы (2:1) над заклятыми «друзьями» из Уфы.

Пока мы его не спросили, казанский «терминатор» под номером 89 о своей решающей шайбе в ворота «Салавата Юлаева» даже не вспомнил. И это не удивительно. Просто работа у него другая. А именно – разрушать атаки соперника, держать оборону в численном меньшинстве и сокрушать оппонентов силовыми приемами.

Вчера именно этим он в основном и занимался. Запомнилось, что именно его связка с другим клубным «разрушителем» – Михаилом Глуховым – держала оборону на ключевой, последней минуте матча, оберегая волевую победу. Привычная картина: Лукоянов ловит пару мощных залпов шайбой на себя и, не поморщившись, лезет дальше в борьбу.

Его дело – не голы забивать, а соперников Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

– Мы не считаем его полумертвым или что-то в этом роде. Но болельщики просят задать вопрос: в чем секрет реанимации Артема Лукоянова? - уточнил корреспондент «ТИ-Спорт» у главного тренера «Ак Барса» Зинэтулы Билялетдинова.

– Прибавил – хорошо. Секрет в его отношении, труде, в его подходе, отдаче. Вот и всё?

А бросок кистевой в девятку?

– У него в последних играх много хороших моментов. Сегодня хороший гол забил.

– То есть вы тоже считаете, что в реанимации он не нуждается?

– Никто не нуждается, - с улыбкой ответил тренер.

Летом его звал «Салават», но Лука остался и вчера добил уфимцев на льду

Действительно, нельзя сказать, что до возвращения Билялетдинова один из теневых лидеров клуба отбывал номер. Но при Олеге Знарке он был скорее игроком ротации, не являясь твердым игроком «основы». А речь ведь, на минуточку, об одном из лучших разрушителей КХЛ. Летом его звал в свои ряды главный антогонист «Ак Барса» – уфимский «Салават Юлаев». Об этом сам Лука говорил «ТИ-Спорту» в эксклюзивном интервью.

Летом он отказался от контракта «Салавата Юлаева», чтобы остаться в клубе, где провел почти всю карьеру Фото: © «Татар-информ»

Артем остался в родном клубе, в котором провел практически всю карьеру хоккеиста. Начинал он в другом городе Татарстана — Альметьевске. Лукоянов остался и прошел свои круги ада критики, зачастую необоснованной, от немногочисленной, но громкой части болельщиков «Ак Барса».

С приходом Билялетдинова именно Лукоянов объективно прибавил заметнее всех. Появился огонь, драйв, постоянное место в составе и ключевая роль в бригадах большинства. Очевидно, что его можно назвать главным и наглядным символом преображения «Ак Барса» при Зинэтуле Билялетдинове. А вчера поздно вечером пострадали и «просители» из Уфы.

– Хорошая игра, давно не было такого драйва. В «Зеленом дерби» на кону стоит всё, любой бросок опасен, внутри всё трепещет. Очень соскучился по такому накалу. У нас был настрой, что сегодня играем за четыре очка. Обошли? Здорово. У нас стоит задача подняться за счет работы и хорошей игры.

Вы забросили вторую шайбу после возвращения Зинэтулы Билялетдинова, это как-то связано с его приходом?

– Сам думал об этом. Я знаю стиль Зинэтулы Хайдяровича, знаю работу, которую мне нужно выполнять. Полностью выкладываюсь за свою смену, - говорил взъерошенный после сложной игры Лукоянов в раздевалке.

Семь кругов ада Лукоянова: сложная операция, долгое восстановление и недоверие Знарка

Между тем летом все было сложно. Помимо критики от части болельщиков Лукоянову пришлось перенести операцию, ведь прошлый сезон он заканчивал с травмой. Восстановление заняло достаточно много времени, и сезон тогда еще команда Олега Знарка начала без него. Когда Артем набрал форму, то столкнулся с недоверием тренера.

Лукоянов перенес тяжелую операцию и столкнулся с недоверием Олега Знарка Фото: ak-bars.ru

«Долго восстанавливался после операции и знаю, что тяжело набрать форму, если тебе дают играть по 6-7 минут. А когда тебе дают больше времени на льду, то быстрее набираешь. Рад, что прихожу в себя и приношу пользу команде» , - откровенничал Лукоянов накануне.

Время все расставило по своим местам. Олег Знарок стал первым и единственным тренером в истории «Ак Барса», с кем в Казани расстались по ходу сезона не по болезни или другим нехоккейным причинам. А напрямую - за провальные результаты работы. Лукоянов же вернул себе роль одного из лидеров и ключевого игрока в родном клубе.

Мы не случайно называем Артема Лукоянова символом ренессанса «Ак Барса». Его преображение просто наиболее заметно. Большинство игроков казанского клуба ощутимо прибавило с возвращением Зинэтулы Билялетдинова в Казань.

Список пробудившихся от «магии Билла»

Это касается всех командных линий — от нападения до обороны и вратаря. По последнему Билл сделал интересный ход. Вернул из недр системы «Ак Барса», практически из забвения, легенду клуба и многолетнего тренера вратарей Сергея Абрамова. Как следствие – основной голкипер команды Тимур Билялов обрел уверенность в последних матчах. А ведь при Олеге Знарке вратари менялись даже по ходу игры бывало по несколько матчей подряд, пропуская за период по две-три шайбы.

Сафонов и Воронков становятся лидерами «Ак Барса» Фото: ak-bars.ru

«Список пробудившихся» в «Ак Барсе» можно продолжать: Александр Радулов забыл о конфликтах и сосредоточился на хоккее, попутно заслужив статус капитана команды. Дмитрий Воронков и Илья Сафонов стремительно трансформируются из перспективных молодых хоккеистов в лидеров команды.

Сказать что-то в похожем стиле можно сказать о большинстве основных хоккеистов «Ак Барса». Но главное, что казанский клуб, будто по мановению волшебной палочки превращается из гадкого утенка в прекрасного лебедя. От разобранной и погрязшей в скандалах команды - в фаворита Восточной конференции КХЛ.

– Как за относительно короткий срок вам удалось настолько преобразовать «Ак Барс»? - спросили после победы над «Салаватом» Билялетдинова.

– Мне еще ничего не удалось. Я не буду говорить, за счет чего, наверное, за счет работы. Но проблем достаточно, много вопросов, которые нужно поправлять. Главное для меня, что ребята стараются выполнять то, что мы им говорим. Нет никакого барьера, они молодцы, что воспринимают. Не хватает пока стабильности, но она должна прийти.

Вот и весь сказ от Билла.