«Сзади подъехал БТР и выстрелил»: волонтер из РТ рассказала, почему помогает бойцам СВО

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Волонтеры Набережных Челнов, Тукаевского и Мензелинского районов Татарстана объединились, чтобы поддержать военнослужащих, которые находятся на передовой или проходят реабилитацию в госпиталях. Уже около двух лет активисты инициативной группы «Челнысети» плетут маскировочные сети, собирают травы для ароматных чаев, шьют подушки, изготавливают носилки, пятиточечники и многое другое.

Инициативная группа «Челнысети» была создана 16 января 2023 года. Сейчас в Челнах, Тукаевском и Мензелинском районах насчитывается 11 ее центров. Идейным вдохновителем группы стала Наиля Гудовских. По словам активистки, она пережила неспокойное время и не хочет, чтобы ее дети испытали тот же самый страх.

«В конце 80-х годов (в 1992–1997 годах — прим. Т-и) в Таджикистане была гражданская война. На тот момент я училась в 9-10-м классах, заканчивала школу. Когда выходишь из дома, открываешь двери, слышишь, сегодня далеко стреляют или нет, идти сегодня в школу или нет, вернешься ты сегодня со школы или нет, увидишь ты сегодня своих родителей или нет — это очень страшно», — поделилась руководитель группы «Челнысети».

На фото: Наиля Гудовских / Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«У нас был выпускной в частном секторе. Тогда был комендантский час. Но нам разрешили праздновать. В районе 10 часов вечера к нашему двору сзади подъехал БТР и выстрелил. Повыключали свет, легли на пол. Не понимаешь, что происходит. В течение получаса-часа отлежались, а потом стали тихо-тихо, по одному, по двое расползаться по домам. Я не хочу, чтобы повторилось подобное у моих детей, близких. Всё это очень страшно», — подчеркнула челнинка.

Группа объединила свыше 300 человек. «Чай обычно мы покупаем сами, поэтому нам помогают наши односельчане, а травы в этом году очень активно собирало все поселение — это жители сел Ильбухтино, Малая Шильна, Большая Шильна», — заметила волонтер группы «Челнысети» Лариса Глухова.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«У меня зять ушел, ему пришла повестка. 26 октября будет два года, как он там воюет. В отпуске был, я ему там семян дала, травы сухой для супов. Он взял это, а семена увез. У них там женщина есть, которая им помогает, приносит овощи свежие. Я говорю: „Возьми семена, может, там нет их?“ Ну, вот эта женщина прислала: „Спасибо за то, что вовремя“. Это весной было. Посадили», — рассказала волонтер группы «Челнысети» Галина Бибикова.

«Режем вот эти ленты для сетей, для танков, для техники. За день мы пять-шесть мешков режем», — пояснила волонтер группы «Челнысети» Залифа Фатыхова.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Мы помогаем, чем можем. Ленты режем для сетей, подушки шьем, подушки наполняем синтепоном, влажные салфетки им делаем, травы сушим, дома чаи сушим, из овощей также заготовки делаем», — отметила в свою очередь волонтер группы «Челнысети» Таскира Гиниатуллина.

По словам активисток, им приятно получать обратную связь от военнослужащих и их близких. Так, недавно им позвонила мать одного из бойцов. Она поблагодарила волонтеров за маскировочную сеть.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Сын забрал три сети — большие, хорошие. Одну сеть отдал друзьям, другую — другим. Одну оставил у себя. И вот снаряды летят, разрываются рядом, а у них — ничего абсолютно рядышком. Ничего не попадает, как будто бы сеть намоленная. Говорит: „Я эту сеть никому не отдам. Она у меня намоленная“», — привела в пример одну из историй волонтер группы «Челнысети» Анна Чугунова.

Стать частью команды может каждый, говорят волонтеры группы «Челнысети», ведь помощь лишней не бывает. Позвонить можно по телефону: 8-937-617-36-37.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

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Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой