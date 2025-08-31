Сын Трампа допустил возможность участия в президентских выборах

Сын президента США Дональда Трампа Эрик Трамп заявил, что не исключает возможности баллотироваться на пост президента Соединенных Штатов в будущем. Об этом он рассказал в интервью японской газете Nikkei.

«Я не говорю "нет", но я также и не говорю "да"», – приводит издание его слова. Газета отмечает, что Эрик Трамп подчеркнул: он «никогда не исключает этого», но признался, что ему больше по душе мир бизнеса.

Сейчас Эрик Трамп возглавляет криптовалютную компанию World Liberty Financial.

Сам Дональд Трамп 5 августа заявил, что, «скорее всего», не будет участвовать в будущих президентских выборах. Конституция США запрещает одному и тому же человеку занимать пост президента более двух сроков. Несмотря на это, президент неоднократно заявлял, что не исключает возможности повторного выдвижения при определенных обстоятельствах.