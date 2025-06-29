Сын Трампа заявил о готовности занять пост президента США

Сын президента США Дональда Трампа – Эрик Трамп – допустил участие в выборах президента страны. В интервью Financial Times он заявил, что путь к высшей государственной должности был бы для него относительно простым.

«Я думаю, что политический путь [до поста президента США] был бы легким, то есть, я думаю, я мог бы это сделать», — сказал Эрик Трамп.

Эрик также выразил уверенность, что и другие представители семьи Трампа способны занять пост главы государства.

В материале подчеркнули, что сын Трампа описал себя как человека, который «совершенно не впечатлен половиной политиков».

Отмечается, что 41-летний Эрик Трамп до сих пор не проявлял активного интереса к политической карьере, в отличие от своих братьев и сестер. С начала президентства Дональда Трампа в 2017 году он сосредоточился на управлении семейным бизнесом.