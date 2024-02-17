18-летний сын Кадырова возглавил Минмолодежи Чечни

18-летний Ахмат Кадыров назначен на пост министра по делам молодежи Чечни. Также он награжден высшей наградой республики — орденом Кадырова. Об этом в своем телеграм-канале написал председатель парламента ЧР Магомед Даудов.

Ранее Ахмат Кадыров занимал должности председателя совета регионального отделения «Движения первых», первого заместителя министра Чечни по физической культуре, спорту и молодежной политике. Даудов отметил, что, несмотря на юный возраст, новый министр является эффективным и исполнительным руководителем.

«С начала своей деятельности он вносит значительный вклад в улучшение качества работы наших молодёжных организаций, оказывает подрастающему поколению всестороннюю поддержку, активно участвует в общественной жизни региона и на высоком уровне решает любые поставленные задачи», — говорится в сообщении.