Сын экс-тренера «Ак Барса» Квартальнова покинул «Спартак»

Нападающий Александр Квартальнов, сын экс-наставника «Ак Барса» Дмитрия Квартальнова, покинул «Спартак». Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

Напомним, до «Спартака» 19-летний Квартальнов выступал за «Ак Барс». В составе казанского клуба форвард провел 8 матчей в КХЛ и не отметился результативными действиями. Кроме того, на счету сына бывшего тренера «Ак Барса» 42 игры за молодежную команду казанского клуба «Ирбис», в которых он отметился 19 (8+11) набранными очками.

Стоит отметить, что Квартальнов перешел в систему «Ак Барса» в мае 2020 года в результате обмена со «Спартаком».

Ранее руководство московского клуба опровергло интерес к тренеру Дмитрию Квартальнову.