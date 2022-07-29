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Спорт
29 июля 2022  18:24
Cергей Гаврилов

В «Спартаке» опровергли интерес к Дмитрию Квартальнову

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Спортивный директор столичного «Спартака» Роман Беляев назвал слухами, информацию о переходе в его клуб недавнего наставника казанского «Ак Барса» Дмитрия Квартальнова.

«Это слухи, которые не имеют под собой почвы. А слухи комментировать я не хочу. Кто назначает? Telegram-каналы, которыми руководят агенты? Я не знаком и не встречался с Дмитрием Вячеславовичем», – цитирует Беляева «Спорт-Экспресс».

Добавим, что в «Спартаке» в последние годы играет 25-летний нападающий Данила Квартальнов, племянник недавнего главного тренера «Ак Барса».

Кроме того, в тренерском штабе «красно-белых» трудится Андрей Марков, не так давно игравший защитником в «Ак Барсе».

#Ак барс #кхл #дмитрий квартальнов #хоккей
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