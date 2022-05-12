news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Спорт
12 мая 2022  21:42
Дамир Садриев

Сын экс-тренера «Ак Барса» Квартальнова может перейти в «Спартак»

news_top_970_100

Нападающий «Ирбиса» Александр Квартальнов может перейти в «Спартак». Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, сын бывшего главного тренера «Ак Барса» Дмитрия Квартальнова близок к подписанию контракта с московским клубом.

В нынешнем сезоне 19-летний форвард провел 51 матч в составе «Ирбиса» и «Барса», отметившись 19 результативными баллами. За главную команду Квартальнов провел 8 матчей и не отметился результативными действиями.

Ранее стало известно, что бывший нападающий «Ак Барса» Руслан Зайнуллин может войти в тренерский штаб Олега Знарка в казанском клубе.

#ХК Ак барс #хоккей #кхл #дмитрий квартальнов
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100