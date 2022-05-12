Экс-форвард «Ак Барса» Зайнуллин может войти в тренерский штаб Знарка в казанском клубе

Бывший нападающий «Ак Барса» Руслан Зайнуллин может войти в тренерский штаб Олега Знарка в казанском клубе. Об этом сообщает Metaratings.

Стоит отметить, что Зайнуллин является воспитанником казанского хоккея и экс-нападающим «Ак Барса». В составе «барсов» форвард выступал с 1999 по 2003 год.

Помимо казанского клуба хоккеист также выступал за московские «Динамо» и ЦСКА, а также «Торпедо» и ХК МВД. В КХЛ провел шесть сезонов.

Ранее ряды «барсов» пополнили защитники Динар Хафизуллин, Вячеслав Войнов и Василий Токранов, а также нападающие Вадим Шипачев и Кирилл Семенов.

Сегодня спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала материал, в котором расставила звездных новичков «Ак Барса» по пятеркам команды.