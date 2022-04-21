Сын Дмитрия Квартальнова высказался о лимите на легионеров в КХЛ

Хоккейный агент Никита Квартальнов, сын бывшего главного тренера «Ак Барса» Дмитрия Квартальнова, прокомментировал потенциальное уменьшение лимита на легионеров в КХЛ. По словам функционера, подобное изменение может привести к падению уровня лиги.

«Сокращение иностранных игроков приведет к незначительному падению уровня лиги. Большинство хоккеистов, которые приезжают играть в КХЛ, приносят в нашу лигу что-то новое. Многие прошли НХЛ и обладают хорошим мастерством. С точки зрения конкуренции российским игрокам будет проще», – цитируют Квартальнова «Известия».

Кроме того, экс-форвард ЦСКА подчеркнул, что уменьшение лимита приведет к ужесточению борьбы за российских хоккеистов, а также к более точечной селекции в отношении иностранцев.

«Генеральным менеджерам клубов КХЛ нельзя было ошибаться и при пяти иностранцах, а при трех – тем более. Селекция будет более точечной. Ценовая политика на легионеров повысится. Клубы будут выделять деньги на иностранцев топ-уровня, чтобы заполнить три вакансии. Ужесточится борьба на рынке за сильных российских игроков, особенно за неограниченных свободных агентов. Мастеровитых хоккеистов не так много», – заявил Квартальнов.

Ранее стало известно о том, что Министерство спорта РФ планирует уменьшить лимит на легионеров в Континентальной хоккейной лиге с пяти до трех игроков.